Prima Categoria: 15esima giornata Campionato Girone H, il punto

La quindicesima Giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H è caratterizzata dal cattivo tempo, rinviate le gare tra Olevanese e Poseidon ed anche Macchia Atletico Agropoli Cilento. Negli altri incontri continua la marcia senza sosta del Campagna Calcio che supera di misura la Giffonese con un goal di Piccirillo e mantiene la distanza dalle inseguitrici.

Le partite

L’Atletico Bellizzi nel derby con la Real Bellizzi, vince per 1-0 e continua a mantenere il passo della capolista, più dietro in classifica vittoria a valanga dell’Atletico Pisciotta sul Pro Sala per 6-0 mentre il Faraone travolge la Polisportiva Marina per 4-1 e si risolleva dalla zona calda della classifica. Infine l’Atletico Battipaglia super per 2-1 il Sassano e lo scavalca in classifica.

Risultati

Atletico Bellizzi – Real Bellizzi 1-0

Atletico Pisciotta – Pro Sala 6-0

Olevanese – Poseidon Sosp.

Giffonese – Calcio Campagna 0-1

Macchia – Atletico Agropoli Cilento Rinv.

Faraone – Polisportiva Marina 4-1

Atletico Battipaglia – Sassano 2-1

Classifica

Campagna 41

Atletico Bellizzi 35

Atletico Agropoli Cilento 29

Real Bellizzi 27

Poseidon 26

Giffonese 21

Atletico Battipaglia 21

Atletico Pisciotta 19

Sassano 18

Faraone 18

Polisportiva Marina 15

Macchia 8

Olevanese 7

Pro sala 5