13esima giornata del Campionato di Prima Categoria: il punto

Nella 13a Giornata del Campionato di Prima Categoria, l’Atletico Agropoli Cilento travolge il Faraone per 5-1, la squadra di mister Voza ottiene altri tre punti utili per continuare l’inseguimento ai vertici della classifica.

Il punto

Il Campagna Calcio non sbaglia un colpo, superando per 2-0 l’Atletico Battipaglia, mantenendo il primato in classifica, insegue a quattro punti di svantaggio l’Atletico Bellizzi che si impone sul campo del Sassano per 1-2.

La Poseidon travolge il Macchia 4-0 e cerca di mantenere il passo nelle zone alte della classifica. L’Atletico Pisciotta viene sconfitto di misura dal Real Bellizzi per 1-0 e viene risucchiata nelle zone basse della classifica.

Infine ottimo successo per la Polisportiva Marina sul Pro Sala, termina 1-3 l’incontro, tre punti importanti per raggiungere l’obiettivo salvezza.