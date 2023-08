Il professore Ascierto sarà cittadino onorario di Aquara

L’amministrazione comunale di Aquara, guidata dal sindaco Antonio Marino, ha espresso la volontà di conferire al professore Paolo Antonio Ascierto la cittadinanza onoraria. La cerimonia di conferimento dell’onorificenza si terrà, alla presenza del noto oncologo, il prossimo 31 agosto presso il Centro Socioculturale Fioravante Serraino ubicato in via XXV aprile. Dall’ente è stato inviato l’invito a tutti i cittadini dell’intero territorio e agli amministratori comunali dei paesi limitrofi a prendere parte alla cerimonia.

Chi è il professore Ascierto?

Già cittadino onorario di diversi comuni del Cilento, come Sessa Cilento e Controne, paese in cui ha ricevuto, solo qualche settimana fa, le chiavi della città, il professore Paolo Ascierto è stato definito il massimo esperto di melanoma al mondo per il decennio 2013-2023. A decretarlo la classifica Expertscape ideata dall’Università del North Carolina che ha visto al primo posto il direttore dell’Unità di Oncologia, Melanoma, Immuniterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione “G. Pascale” di Napoli, su oltre 130mila specialisti a livello mondiale.

Grande attesa per l’arrivo ad Aquara

Il professore Ascierto ha anche il merito di essere pioniere della prima molecola immuno-oncologica approvata (Ipilimumab) ed ha redatto e pubblicato oltre 150 studi sul melanoma. Per il suo arrivo ad Aquara c’è già grande attesa, sono tante, infatti, le persone che hanno manifestato la volontà di incontrarlo per congratularsi personalmente per la sua indiscussa professionalità e per ascoltare il suo autorevole intervento.