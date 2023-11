Il 21 Novembre, a Sant’Arsenio, si celebra la “Festa degli Alberi”

La “Giornata nazionale degli Alberi” si celebra in Italia il 21 novembre ed è stata istituita dalla legge n. 10 del 2013 con lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini alla cura del patrimonio arboreo, dei boschi e del verde urbano e ricordare anche il ruolo fondamentale che svolgono per nostro ecosistema. L’amministrazione comunale di Sant’Arsenio, guidata dal sindaco Donato Pica, come ogni anno organizza anche per il prossimo 21 novembre la “Festa degli Alberi“.

Il programma della Festa degli Alberi a Sant’Arsenio

Protagonisti della mattinata saranno gli alunni e le alunne della Scuola Primaria di Sant’Arsenio. E’ prevista, infatti, alle ore 10:30, la piantumazione di due alberi in piazza dei Padri Domenicani (ex area Fiordelisi), antistante la Scuola Primaria. I due alberi sono stati donati dalla “Regione Carabinieri Forestale Campania” e consegnati nelle scuole dal “Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano”.

La manifestazione vedrà i saluti del sindaco Donato Pica, della consigliera comunale delegata alla scuola, Annamaria Mazzariello, del consigliere comunale delegato all’ambiente, Maurizio Ippolito e di altri componenti dell’amministrazione comunale, insieme al Maresciallo ordinario, Antonio Mattia, del Nucleo Carabinieri Parco di Teggiano e alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Sant’Arsenio, Rosangela Luordo.

Dopo i saluti, è prevista la piantumazione degli alberi ed in seguito, gli studenti della Scuola Primaria illustreranno i progetti che hanno portato a termine in occasione della Festa degli Alberi insieme alle loro docenti.