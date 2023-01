Legambiente festeggia il 2023 piantando nuovi alberi. L’iniziativa a Paestum

Legambiente saluta il nuovo anno con una iniziativa green in favore dell’ambiente. Il circolo di Paestum, nell’ambito delle Micro Azioni Natalizie promosse da Sodalis (Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno), ha infatti organizzato una festa interculturale.

Nuovi alberi per festeggiare il 2023

L’appuntamento è per Domenica 8 gennaio dalle 11.00 alle 15.00 a casa OrtoMondo, a Capaccio Paestum. Prevista la piantumazione di nuovi alberi per dare ossigeno al territorio. Sarà una giornata di pace e solidarietà, di assaggi e di incontri senza pregiudizi.

La Casa Ortomondo

Casa OrtoMondo è una esperienza di housing sociale che oltre a garantire dignità abitativa a sedici immigrati, sviluppa buone pratiche di agro-ecologia nell’ettaro di terreno che circonda la struttura abitativa. Grazie all’impegno volontario dei migranti residenti e dei soci di Legambiente si coltiva grano, si curano gli orti naturali per l’autoconsumo liberi dai veleni, si preserva la biodiversità attraverso l’apiario producendo anche un ottimo miele.

OrtoMondo è una risposta concreta, del tutto autogestita ed autofinanziata, alla crisi eco-sociale, alla crisi climatica e alla crisi economica che viviamo di questi tempi.

L’appuntamento di domenica

Domenica dalle ore 11.00 le porte di Casa OrtoMondo saranno aperte ancora una volta per promuovere il dialogo e la collaborazione fra le persone e fra i popoli in un luogo ideale come Casa OrtoMondo, cuore di un impegno quotidiano di ricerca e diffusione di soluzioni efficaci per costruire un mondo di pace e sostenibilità ambientale, con più diritti e democrazia e più giustizia sociale.