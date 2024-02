“I primi quarant’anni del Concordato Craxi-Casaroli”: l’incontro a Teggiano

L’obiettivo fu di adeguare l’intesa tra lo Stato e la Chiesa ai principi della Costituzione; la religione cattolica non più “la religione di Stato”. Lo Stato rinuncia a qualsiasi pretesa di controllo sulla vita interna della Chiesa non esigendo più il giuramento dei vescovi e non chiedendo più che le nomine episcopali gli siano “pre notificate”.

Fu abolito il sostentamento economico diretto dello Stato ai sacerdoti introducendo il sistema di finanziamento dell’otto per mille attraverso il quale si può devolvere la percentuale di Irpef alla Chiesa cattolica, allo Stato o ad altre confessioni. Ancora, l’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole non sarà più obbligatorio e le sue attività, non riconducibili a finalità di culto o di religione, siano sottoposte a una tassazione ordinaria. Su queste premesse il Presidente del Consiglio Bettino Craxi si preparava a firmare, il 18 febbraio del 1984, lo storico accordo con la Santa Sede per la revisione del Concordato. Con lui, l’allora Segretario di Stato Agostino Casaroli.

Appuntamento sabato 17 alle ore 10

Per analizzare, studiare e celebrare questo importante anniversario, occasione non solo per ripercorrere la storia e le tappe di quell’evento ma anche per sottolineare la grande novità di un accorto che ancora oggi è valido e sancisce l’autonomia ed il rispetto delle rispettive parti di competenza, sabato 17 Febbraio alle ore 10, presso il Complesso Monumentale SS. Pietà Aula Consiliare “Senatore Antonio Innamorato” di Teggiano, si terrà il convegno dal titolo “I primi quarant’anni del Concordato Craxi-Casaroli (1984-2024)”.

Il convegno

L’incontro, che si avvale del Patrocinio morale del Comune di Teggiano e della Diocesi di Teggiano-Policastro, prevede nei lavori diversi interventi di illustri relatori ed ospiti. Al Convegno, infatti, la cui partecipazione comporterà l’attribuzione di 2 crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati di Lagonegro, sarà aperto dai saluti del Sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati Avv. Vincenzo Bonafine e del Vescovo di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca.

Ecco chi parteciperà

Dopo l’introduzione del Consigliere comunale e coordinatore del Centro Zona PSI Vallo di Diano, Conantonio D’Elia, ad intervenire nei lavori, su moderazione del giornalista Stefano Pignataro, saranno il Magnifico Rettore dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento, Giuseppe Acocella, l’On. Alfonso Andria, dell’Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Canonico Università degli studi di Salerno, Gianfranco Macrì, del giornalista Antonio Manzo e dell’ Ordinario di Storia Contemporanea-Università degli studi di Salerno, Carmine Pinto,. Le conclusioni saranno affidate al Sen. Gennaro Acquaviva, Delegato del Governo Craxi ai Rapporti con la Santa Sede.