Aiga, giovani Avvocati Vallo della Lucania: rinnovo della Governane nazionale

Si è tenuto a Viterbo, in data 2 dicembre 2023, il consiglio direttivo nazionale dell’Associazione italiana giovani Avvocati (Aiga), che conta oltre 10 mila iscritti in tutto il Paese, per rinnovare la governance del biennio 2023/2025. La Giovane Avvocatura del Foro di Vallo della Lucania, per la prima volta vede l’inserimento nella Giunta nazionale di un proprio esponente, l’Avv. Roberto Scotti, ex presidente di sezione, ed a cui viene affidato il delicato ruolo di coordinare la consulta dei praticanti dell’associazione, e raccordarla con l’organo direttivo dell’Associazione.

Gli altri ruoli

Altri importanti ruoli nell’ambito della nuova composizione dei dipartimenti nazionali sono stati affidati ai giovani Avvocati Vallesi: Domenico Sica, nuovo presidente di sezione, sarà uno dei componenti del dipartimento “Autonomia differenziata e giustizia di prossimità” – Ubaldo Serra nel dipartimento ADR, Giuseppe Di Vietri alle “Politiche ambientali”, Antonio Nese, dipartimento “Rapporti con il Ministero dell’Università” e Valentina Crocamo in quello destinato ad approfondire il tema “Specializzazioni”. L’agropolese Roberto Scotti esprime profonda soddisfazione: “E’ la naturale prosecuzione del lavoro degli ultimi due anni, quale coordinatore del dipartimento di Accesso alla professione e rapporti con il Ministero dell’Università. Ringrazio il nuovo Presidente Nazionale Carlo Foglieni per la fiducia in me riposta, e il past – president Francesco Paolo Perchinunno, fondamentale in questo percorso di crescita professionale ed associativo.

Le dichiarazioni

Sono orgoglioso di rappresentare il Foro di Vallo della Lucania nella nuova Giunta nazionale e, soprattutto, di vedere tanti giovani esponenti della nostra avvocatura nei dipartimenti nazionali. E’ la riprova della costante dedizione e dell’impegno che la nostra sezione ha dimostrato sia a livello locale che nazionale, mettendo a disposizione tutte le proprie competenze. I doverosi complimenti vanno a tutti gli avvocati campani, nominati a livello nazionale: a Luigi Bartolomeo Terzo, posto a Coordinamento dell’area sud, a Roberta Giliberti, Benedetta Torrese, Gaetano Fontana ed al nuovo presidente della Fondazione Aiga- Tommaso Bucciarelli, Felice Napolitano.

A loro, ed a tutti i componenti dei dipartimenti e del nuovo ufficio di coordinamento regionale, va il mio “in bocca al lupo” per questo nuovo biennio”. Il nuovo presidente di sezione, Domenico Sica si dice “orgoglioso delle nomine nazionali, che sono il frutto della passione e del lavoro svolto dalla nostra sezione e dai nostri soci in questi anni. Siamo certi che ci impegneremo ancor di più in questo biennio, diretti del nuovo Presidente Nazionale e nell’interesse della giovane Avvocatura.“