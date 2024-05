Vallo di Diano, elezioni: 6 comuni al voto. Ecco le ultime indiscrezioni

A meno di 24 ore dalla presentazione delle liste per il rinnovo dei Consigli Comunali in 6 comuni tra il Vallo di Diano e Tanagro sono numerose le voci che si inseguono ma poche le conferme. Soprattutto, sono diversi i nomi top secret dei candidati al consiglio comunale in tutte le liste dei 6 comuni chiamati al voto nel comprensorio.

Attesa a Sala Consilina

Grande attesa c’è a Sala Consilina dove tra le ipotesi più accreditate c’è quella che vede una corsa a 2 per la poltrona di primo cittadino: l’uscente sindaco Francesco Cavallone sembra voglia abbandonare l’idea di una ricandidatura. Ci sarà, invece, sicuramente Mimmo Cartolano attuale Capogruppo di Opposizione e un ex dell’amministrazione Cavallone: Michele Galiano, espressione del centro destra locale. C’è un altro nome che aleggia nei passaparola cittadini e del palazzo di città, ma che non trova ancora conferme ufficiali, ma si sa i colpi di scena sono dietro l’angolo, si tratterebbe di un ex amministratore.

La situazione a San Pietro al Tanagro

Spostandoci verso San Pietro al Tanagro, dove ormai sembra esserci la certezza della candidatura a sindaco di Enrico Zambrotti, che ritorna in campo. Nella sua lista, secondo i rumors, ci saranno riconferme della vecchia amministrazione, new entry e qualche colpo di scena che ha anche creato scompiglio tra gli avversari politici dell’attuale amministrazione comunale. E sembra quasi certo, che quella con Zambrotti candidato sindaco, sarà un’unica lista che verrà presentata. Ma non è detta l’ultima, fino alle 12 di sabato 11 maggio.

Le indiscrezioni a Casalbuono e San Rufo

A Casalbuono, ritorna in campo l’ex sindaco Attilio Romano, che oltre ad aver guidato il piccolo centro valdianese, è stato anche per anni alla presidenza del Gal Vallo di Diano. Esce di scena il sindaco Adinolfi e, Roman,o ritorna alla guida di una lista che vede riconfermati alcuni componenti dell’amministrazione uscente e la candidatura di tre under 30 che hanno deciso di mettersi in gioco.

A San Rufo, il sindaco uscente Michele Marmo conferma la sua candidatura a primo cittadino. Fino a poche ore fa, era certa la notizia che quella del sindaco uscente fosse l’unica lista in corsa, ma nelle ultime ore un nuovo nome si è fatto avanti. E’ quello di un ex dipendente comunale, che ha smosso le acque nel piccolo centro del Vallo di Diano.

Caggiano: certa la ricandidatura del sindaco uscente

A Caggiano è certa la ricandidatura del sindaco uscente Modesto Lamattina. Anche qui, riconfermati alcuni componenti dell’amministrazione uscente, ma ci saranno anche nuovi innesti per rinnovare la squadra politica che sembra, anche in questo caso, sia l’unica a presentarsi per il rinnovo del consiglio comunale di Caggiano.

Salvitelle: il punto

A Salvitelle, dopo la rottura tra la sindaca Maria Antonietta Scelza ed il suo vice, Francesco Perretta, sono due le liste formatesi per rinnovare il consiglio comunale: quella che vede ricandidata la sindaca Scelza, che ha voluto riconfermare alcuni amministratori, ma anche in questo caso aggiungere nuove persone. E si vocifera sempre più insistentemente che tra loro ci sia una persona inaspettata. Dall’altro lato Francesco Perretta il quale ha diffuso già da giorni il nome ed il simbolo della sua lista “Insieme per Salvitelle” e che guiderà, sempre secondo le notizie trapelate, una coalizione costituita da vecchi amministratori locali e professionisti.

La situazione ad Auletta

Infine ad Auletta, il toto liste vede una probabile corsa a tre con il sindaco Pietro Pessolano alla guida di una lista che conferma gli amministratori uscenti tra cui il fedelissimo Antonio Addesso. E proprio quest’ultimo l’uomo su cui punta Pessolano il quale potrebbe addirittura cedergli il posto di candidato sindaco conscio della maretta creatasi tra i suoi elettori soprattutto dopo la vicenda biometano.

Candidato a sindaco sarà anche il capogruppo di opposizione, Antonio Caggiano e sembra certa anche la candidatura a capo di una terza lista di Carmine Cocozza ex sindaco e vice sindaco di Auletta che avrebbe corteggiato, per comporre la sua squadra, anche alcuni componenti del Comitato “Auletta Casa Mia”, costituitosi contro la realizzazione dell’impianto di Biometano.

Cresce l’attesa nel Vallo di Diano

Il Vallo di Diano ed il Tanagro attendono con attenzione prima la presentazione delle liste e poi il risultato del voto in particolare in alcuni dei paesi del territorio chiamati alle urne ed il cui risultato porterà anche ad un nuovo assetto politico nel comprensorio.