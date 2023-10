Halloween sicuro: sequestrati 11mila prodotti nel salernitano

Con l’approssimarsi della prossima festività di “Halloween”, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha ulteriormente intensificato il dispositivo operativo di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale su tutto il territorio di competenza.

I controlli

Ed è proprio nell’ambito di tali mirati controlli che le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, all’esito di specifiche attività ispettive eseguite presso un noto esercizio commerciale dell’Agro-nocerino sarnese, hanno sottoposto a sequestro amministrativo più di 11 mila prodotti, tra giocattoli e oggettistica di vario tipo, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

La merce, pronta per essere venduta proprio in occasione della festa “della notte delle streghe”, è infatti risultata non rispondente ai dettami previsti dal Codice del Consumo e alle direttive comunitarie relative alla commercializzazione di materiale privo degli standard di sicurezza, poiché sprovvista delle informazioni identificative minime (i dati relativi al produttore e/o all’importatore, il Paese di provenienza, la natura dei materiali utilizzati per la realizzazione e le indicazioni in lingua italiana).

I provvedimenti

Il titolare del punto vendita coinvolto, un cittadino di nazionalità asiatica, stabilmente residente a Sarno, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Salerno per l’applicazione delle specifiche sanzioni amministrative, che possono superare i 40 Mila euro.

L’operazione condotta testimonia ancora una volta come l’azione di servizio della Guardia di Finanza ha lo scopo di tutelare il mercato della diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza imposti dalle Leggi europee e nazionali.