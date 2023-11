Gli agriturismi e country house del Vallo di Diano ricevono ottimi riscontri ad AGRIeTour, la kermesse dedicata al turismo rurale

Grande soddisfazione per la partecipazione del GAL Vallo di Diano ad AGRIeTOUR 2023, l’unica kermesse nazionale dedicata alle strutture ricettive di campagna e al turismo rurale svoltasi ad Arezzo Fiere e Congressi lo scorso fine settimana, dal 10 al 12 novembre 2023. Numerosi i riscontri ricevuti per gli operatori agrituristici presenti nella guida degli Agriturismi e Country House del Vallo di Diano presentata in occasione degli incontri tematici programmati e messa a disposizione di operatori del settore e visitatori.

Una giornata importante per gli operatori del territorio

Incisivo l’intervento del Coordinatore del GAL Vallo di Diano Italo Bianculli, che ha focalizzato l’attenzione dei presenti sull’importanza del GAL quale strumento rilevante per il miglioramento socio-economico delle comunità rurali, vicino alle esigenze degli operatori del territorio, grazie all’approccio bottom-up frutto di condivisione e partecipazione con gli attori locali.

Apprezzamenti per l’attività svolta dal GAL relativamente alla realizzazione di investimenti di potenziamento ed adeguamento servizi per oltre 520.000,00 € al fine di rendere l’offerta turistica del territorio più attrattiva, funzionale e coordinata. Presentata nell’occasione anche la nuova Strategia di Sviluppo Locale 2023/2027 volta alla creazione di una comunità del cibo e del benessere del Vallo di Diano