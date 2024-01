Dopo le parole del consigliere Bruno riguardo i lavori che interesseranno lo stadio “Morra”, ha espresso il proprio parere in merito anche il presidente della Gelbison, Maurizio Puglisi. Il patron dei Rossoblù ha, poi, illustrato i dettagli del suo nuovo ambizioso progetto nel calcio femminile, raccontando come è nata la collaborazione tra Gelbison e Dolphin. “Abbiamo inserito Cilento nel nome del club, per creare un progetto più inclusivo”, ha affermato Puglisi.