Il 13 febbraio 2024, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, C.O.

L’operazione

In quanto individuato in possesso di 30 dosi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, dal peso di 5 grammi, occultate all’interno degli slip, nonchè, a seguito di perquisizioni altri 5 involucri della stessa sostanza, dal peso di 2 grammi, oltre ad altri 3 di marijuana.