Gaetano Oristanio vicino all’approdo in Serie A

Il giovane talento di Roccadaspide, Gaetano Oristanio, classe 2002, è vicino a vestire la maglia del Cagliari Calcio, nella prossima stagione di Serie A; secondo Gianluca Di Marzio, di Sky Sport, è sempre più vicina la chiusura della trattativa del Cagliari con l’Inter, che porterebbe il centrocampista al club rossoblù, in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

L’approdo in Serie A dopo l’esperienza olandese

Sembra quindi più vicino l’arrivo del fantasista cilentano nella massima serie nazionale; nella scorsa stagione ha militato tra le file del Volendam nella Eredivise, la massima divisione calcistica olandese. Dopo aver vinto la Eerste Divisie, l’equivalente della Serie B in terra “orange”, Oristanio si è ritagliando il suo spazio nell’undici guidato dall’ex centrocampista dell’Inter Wim Jonk.

La carriera

Nato a Vallo della Lucania, il 28 settembre del 2002, ma cresciuto con la famiglia nel vicino comune di Roccadaspide, Oristanio inizia a giocare nella scuola calcio di quest’ultimo paese, prima di passare alla Peluso Academy (con sede ad Avellino) e poi, nel 2016, al vivaio dell’Inter dove vince anche due campionati consecutivi, rispettivamente, con le formazioni Under-16 e Under-17.

Poco dopo aver rinnovato il suo contratto con la società nerazzurra, il 10 agosto 2021 Oristanio viene ceduto in prestito agli olandesi del Volendam. Fa quindi il suo esordio in Eerste Divisie (e fra i professionisti) tre giorni dopo, nell’incontro perso per 1-3 contro l’ADO Den Haag. Realizza la sua prima rete in campionato il 10 settembre seguente, nella vittoria per 0-3 in casa del De Graafschap. Oristanio chiude con un totale di 35 presenze e 7 reti la sua prima stagione fra i professionisti, culminata con la promozione in massima categoria degli “Oranje.”

Il 15 luglio 2022, il prestito del centrocampista alla società olandese viene ufficialmente esteso per un’altra stagione. Il 7 agosto successivo, Oristanio debutta in Eredivisie, in occasione dell’incontro pareggiato per 2-2 sul campo del Groningen.

Arrivata la convocazione anche in Nazionale

Nell’ottobre del 2019, è stato incluso nella rosa della nazionale Under-17 che ha preso parte ai Mondiali di categoria in Brasile. Nella seconda gara della fase a gironi contro il Messico, il centrocampista ha servito a Destiny Udogie l’assist per il gol della vittoria (2-1) che ha permesso agli Azzurrini di superare il primo turno in anticipo; poi, proprio nella partita degli ottavi contro l’Ecuador, ha segnato la rete decisiva (1-0) con un calcio di punizione da circa 35 metri. L’Italia è stata poi eliminata ai quarti di finale dai padroni di casa, futuri vincitori del torneo.

In seguito, Oristanio ha giocato nelle nazionali Under-18 ed Under-20, vincendo il Torneo 8 Nazioni con quest’ultima formazione nel 2022.

Il 6 giugno 2022, invece, ha esordito con la nazionale Under-21, disputando l’incontro vinto per 0-3 contro i pari età del Lussemburgo, valido per le qualificazioni agli Europei Under-21 del 2023. Lo scorso anno il campionato cilentano, è stato convocato nello stage della nazionale dal CT dell’Italia Roberto Mancini.