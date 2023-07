Poliziotto di Roccadaspide salva la vita ad un uomo di Bologna: sul web messaggi di apprezzamento per l’eroe cilentano

Poliziotto di Roccadaspide salva la vita ad un uomo a Bologna: Sul web si susseguono i messaggi di apprezzamento per Carmine Gorrasi, trentenne di Roccadaspide, in servizio presso il Compartimento Polizia ferroviaria Lombardia di Milano che, mentre era fuori servizio e in compagnia della sua fidanzata sull’autostrada A1 intento a raggiungere il Sud per godersi qualche giorno di vacanza, ha notato, all’altezza di Bologna, un’automobile ferma al lato della carreggiata ed un uomo riverso a terra.

La ricostruzione

Vicino all’uomo vi erano due donne in forte stato di agitazione e così, intuito che stesse accadendo qualcosa di brutto, Carmine ha fermato la sua auto e si è attivato per prestare soccorso all’uomo, in stato di incoscienza, cianotico in volto e privo di battito cardiaco. Il poliziotto rocchese ha subito chiamato il personale sanitario e ha iniziato a praticare ad Antonio, questo il nome dell’uomo soccorso, il massaggio cardiaco assicurandosi di tenere sotto controllo i parametri vitali. Grazie alle manovre eseguite, dopo qualche minuto, Antonio ha ricominciato a respirare, seppure con difficoltà.

Sul posto è giunta l’ambulanza che ha trasportato l’uomo presso l’ospedale più vicino

Una storia a lieto fine e di grande umanità in quanto ora Antonio sta bene ed è fuori pericolo di vita, ma non ha dimenticato di ringraziare Carmine a cui ha detto di dovere la vita.

I medici che lo hanno soccorso presso l’ospedale hanno confermato, infatti, che senza l’intervento tempestivo del poliziotto le conseguenze sarebbero state fatali. Commozione anche da parte della moglie e della figlia di Antonio che, al momento dell’accaduto, si trovavano in sua compagnia e quindi hanno assistito alla scena di solidarietà e altruismo.

La storia è stata anche riportata sulla pagina Facebook della Polizia di Stato che si è congratulata con Carmine per la prontezza dell’intervento, per l’intuito e per la capacità dimostrata nel prestare soccorso.