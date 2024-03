Fratelli d’Italia, zona “area calore”: è Antonella Caiazzo il nuovo coordinatore

A seguito delle dimissioni di Claudio Pignataro perché nuovo componente dell’esecutivo provinciale del partito di Giorgia Meloni, il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore, ha provveduto alla nomina di Antonella Caiazzo come coordinatore di zona area calore.

“Continuerò a lavorare per il partito con maggiore determinazione, per fornire sempre più risposte ai cittadini. Sono contenta che a distanza di anni mi sia stato riconosciuto nuovamente questo ruolo” queste le parole di Caiazzo ricordando i tempi di alleanza nazionale quando fu nominata a ricoprire lo stesso ruolo dall’On. Cirielli.

Nuove sfide per l’intero territorio

A seguito della nomina infatti oltre a ringraziare il Presidente Fabbricatore per aver riconosciuto in lei il valore dell’incarico; ringrazia il Viceministro Edmondo Cirielli, il Sen. Antonio Iannone e l’on. Imma Vietri per la costante vicinanza e il lavoro quotidiano nella condivisione dei diversi obiettivi comuni per l’intero territorio.