Fratelli d’Italia: a Bellizzi la festa provinciale

Tutto pronto a Bellizzi per la festa provinciale di Fratelli d’Italia. Sabato 16 settembre, in Piazza del Popolo, si terranno incontri, dibattiti, tavoli e scambi di idee, oltre a momenti più leggeri e conviviali. Alle 10.30, darà il via ai lavori il viceministro Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. Farà il punto sul lavoro svolto dal governo Meloni. Si proseguirà, poi, con un dibattito legato all’organizzazione delle prossime elezioni provinciali ed europee al quale parteciperanno l’onorevole Imma Vietri e il coordinatore provinciale Alberico Gambino. Dopo la pausa pranzo si riprenderà alle 17.00 con una interessante tavola rotonda riservata ai coordinatori cittadini e ai consiglieri comunali della provincia. Un momento atteso per un confronto serrato sul territorio.

Gli altri appuntamenti

Alle 18.30 spazio ai giovani del partito. Mentre alle 19.00, si discuterà di servizi al territorio con i consiglieri provinciali Giancarlo Baselice e Carmine Amato e con il responsabile Enti locali Italo Cirielli. In serata, alle 19.30, saliranno sul palco altri insigni relatori per parlare di rapporti tra Regione ed enti locali negli ambiti ambientali, sanitari e della sicurezza. Prenderanno la parola il capogruppo in consiglio comunale di Salerno Michele Sarno, i professori dell’Università degli Studi di Salerno Marcello Giuseppe Feola e Gherardo Marenghi, il responsabile del dipartimento ambiente Antonio Bruno, il presidente del Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo, il vice coordinatore regionale Giuseppe Fabbricatore e il consigliere regionale Nunzio Carpentieri.

Le conclusioni saranno affidate al senatore Antonio Iannone che traccerà un bilancio del governo centrale a un anno dalle elezioni.

“Un appuntamento di grande rilevanza per il nostro territorio. Siamo felici ed orgogliosi che Bellizzi sia stata scelta come punto nevralgico dell’intera provincia per questo evento – spiega Angelo Maddalo, coordinatore cittadino Fdi Bellizzi – Siamo una comunità giovane e particolarmente attiva, con grande entusiasmo e voglia di fare. Questo rappresenterà sicuramente un momento di confronto e di crescita politica anche per chi si avvicina per la prima volta ad un partito. Abbiamo cercato di coinvolgere tutte le forze economiche locali per dare la possibilità di ascoltare e di interagire con membri del governo centrale. Un’opportunità che negli anni passati è sempre stata un’utopia. Aspettiamo tutti i cittadini di Bellizzi in piazza per vivere insieme una giornata di sana politica ma anche con momenti di spensieratezza e aggregazione”.

Soddisfatto il coordinatore provinciale Alberico Gambino: “Questi eventi in giro per l’Italia rappresentano il mezzo più concreto e più apprezzato di fare politica – le parole di Alberico Gambino – è un po’ come ritornare al vecchio metodo di fare politica, quando c’era la possibilità di un confronto diretto con i cittadini aldilà degli schermi dei nostri smartphone. E lo spirito è esattamente questo, tornare tra la gente non tanto per parlare, quanto per ascoltare. I problemi e le difficoltà sono tanti, la nostra provincia, così come il resto d’Italia, ha vissuto momenti difficili ma il Governo Meloni sta restituendo dignità al nostro paese che si sta pian piano risollevando, affrontando con competenza e fattiva energia ogni singola tematica.

Il nostro partito sta crescendo ogni giorno, raccogliendo consensi da ogni comune della provincia, stiamo andando nella direzione giusta. Un risultato che si è riusciti ad ottenere

dopo il grande lavoro svolto per il Sud da parte del viceministro Cirielli, che giorno dopo giorno con determinazione e caparbietà non ha mai mollato, nemmeno nei momenti più delicati.

La strada però è ancora lunga e abbiamo bisogno del contributo di tutti i cittadini.

Il 16 settembre sarà una grande opportunità di incontro e di confronto. Parleremo di sanità, di servizi, di ambiente, di territorio, ci confronteremo con la popolazione sulle grandi e sulle piccole tematiche che ogni giorno attanagliano le famiglie, lo faremo con chiarezza ed onestà come abbiamo sempre fatto. È la festa del partito ma è anche un momento di crescita per tutti noi politici”.