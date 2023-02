Franco Alfieri presidente dell’Upi Campania

Nuovo importante incarico per Franco Alfieri, presidente della provincia di Salerno e sindaco della città di Capaccio Paestum. Questo pomeriggio ad Avellino, infatti, Alfieri è stato eletto all’unanimità del consiglio direttivo come presidente dell’unione delle province della Campania.

L’elezione

Si tratta di un organismo che rappresenta tutte le province della Regione. L’assemblea nei giorni scorsi si era già riunita per eleggere i Delegati delle diverse Province nelle persone di:

Girolamo Gianquinto per la Provincia di Avellino

Antonio Capuano per la Provincia di Benevento

Michele Falco e Maurizio Del Rosso per la Provincia di Caserta Carmine Amato e Rosario Danisi per la Provincia di Salerno.

Questo pomeriggio, invece, è stato eletto il presidente dell’assemblea.

“Oggi pomeriggio ad Avellino, all’unanimità del Consiglio Direttivo, sono stato eletto Presidente dell’Unione delle Province della Campania. Grazie ai colleghi delle Province di Avellino, Benevento e Caserta ed a tutti i componenti del Direttivo per avermi voluto affidare questo importante ruolo”, ha detto Alfieri.

“Questo impegno giunge in un momento fondamentale per le opportunità date dal PNRR e in vista della riforma del TUEL. Come sempre metterò tutta la passione, la competenza, la concretezza ed il coraggio di cui sono capace”, ha concluso.

Con questa nomina, ai sensi dell’art. 9 dello statuto UPI, diventa di diritto componente del Comitato Direttivo UPI (Unione Province Italiane).