Fondi Pnrr, quattro progetti finanziati per un Comune degli Alburni. Ecco gli interventi in programma

Il comune di Serre, guidato dal sindaco Antonio Opramolla, nei mesi scorsi aveva candidato a finanziamento diversi progetti.

È di ieri la notizia che, tra questi, ne sono stati approvati, al momento, ben quattro

Si tratta di interventi e misure diverse di cui due per la sicurezza scolastica; uno finalizzato a favorire lo sport e l’inclusione sociale ed uno per agevolare la realizzazione della cosiddetta Comunità Energetica.

I primi due interventi riguarderanno la Scuola Materna di Borgo San Lazzaro e la Scuola Primaria e dell’Infanzia di Via Ennio D’Aniello.

I progetti

Per la valutazione della sicurezza dell’edificio scolastico di Borgo San Lazzaro sono stati stanziati 8.531,12 € mentre, per la valutazione della sicurezza dell’edificio scolastico di via Ennio D’Aniello ne sono stati stanziati 14.029,48.

Il terzo finanziamento, stanziato grazie ai contributi previsti dal PNRR per lo Sport e l’Inclusione Sociale, permetterà al comune di investire 30.000 euro per dotare i parchi, o le aree ritenute idonee, di attrezzature sportive e nuove tecnologie utili proprio alla pratica dell’attività fisica libera.

In ultimo, per la progettazione delle cosiddette “Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali”, il comune alburnino è risultato beneficiario di un contributo di 8.000 euro stanziato dalla Regione Campania.