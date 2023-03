Dissesto finanziario: Sant’Angelo a Fasanella non si ferma, fondi PNRR per riqualificazione e miglioramento del paese

Il dissesto finanziario non blocca i cantieri a Sant’Angelo a Fasanella. Grazie ai fondi del PNRR sono iniziati dei lavori, dell’importo di circa 8.000 euro, utili a riqualificare e a migliorare diverse aree pubbliche del paese.

I fondi pnrr

L’importo speso non proviene, dunque, dalle casse comunali, ma da un finanziamento, di cui l’ente è risultato beneficiario, stanziato per gli interventi per il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali e di comunità relativi all’annualità 2022. Saranno effettuati, in pratica, interventi di manutenzione straordinaria in vari punti del borgo cilentano.

I lavori in programma

In pratica, i lavori prevedono interventi di manutenzione straordinaria in diverse aree del borgo cilentano, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di rendere il paese ancora più accogliente e vivibile.

Il comune di Sant’Angelo a Fasanella dimostra così di avere a cuore il benessere dei propri cittadini e di non arrendersi di fronte alle difficoltà, trovando soluzioni innovative e sfruttando tutte le risorse a disposizione per continuare a crescere e svilupparsi.

Questi interventi rappresentano un importante passo in avanti per il paese e un segnale positivo di ripresa economica e sociale, che speriamo possa essere seguito anche da altri comuni italiani.