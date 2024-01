Focus Promozione: vince l’Ebolitana, solo pari per la Battipagliese

Inizia bene l’Ebolitana, dopo il giro di boa, con una vittoria contro il Real Palomonte per 2 reti a 1. Dunque, i Biancoazzurri si confermano la seconda forza del campionato. Solo un pari a reti bianche per la Battipagliese sul campo del San Valentino. Le Zebrette restano comunque in zona playoff.

Un’Ebolitana da rimonta

Partita più complessa del previsto per l’Ebolitana, che schiera nell’undici di partenza anche i due clamorosi colpi di mercato Liguori e Totaro. I Biancoazzurri, nonostante l’elevato tasso tecnico, vanno a riposo sotto di una rete. Nella ripresa pareggia i conto Marrocco su calcio di rigore. Nel finale è Giordano a regalare tre punti fondamentali ai suoi. Continua la rincorsa dell’Ebolitana all’Atletico Pagani che supera in casa lo Sporting Pontecagnano con un netto 3 a 0 e mantiene una lunghezza di vantaggio.

Pari a reti bianche per la Battipagliese

La Battipagliese pareggia 0 a 0 sul campo del San Valentino Torio al termine di una partita stregata. Zebrette protagoniste nel primo tempo con un paio di conclusioni di Paciello e Buonocore che hanno trovato la pronta risposta del portiere di casa. San Valentino che risponde con Gigi ma Viscido dice di no.

A inizio ripresa San Valentino in dieci uomini ma sotto una pioggia battente e su di un campo ai limiti della praticabilità la Battipagliese non riesce a trovare il guizzo giusto. In realtà la formazione bianconera va per ben tre volte a segno (con Buonocore, Discepolo e Santese) ma in tutte e tre le circostanze il guardalinee ha tirato su la bandierina.

Tuttavia, in almeno due circostanze il dubbio sulla regolarità della posizione del calciatore della Battipagliese rimane.