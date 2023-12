Focus Promozione. L’Ebolitana perde la vetta

È una quindicesima giornata ricca di colpi di scena quella del girone D di Promozione. L’Ebolitana perde il primato in classifica nello scontro diretto contro l’Atletico San Gregorio, raggiunto e superato settimana scorsa. È la prima sconfitta stagionale dei Biancoazzurri.

La Battipagliese, invece, da continuità al proprio momento di grazia. Questa volta a farne spese è la temeraria travolta con un netto 4 a 1.

Prima sconfitta per l’Ebolitana

La sfida contro l’Atletico San Gregorio parte subito in salita con i padroni di casa che giovandosi di un errore degli avversari trovano il vantaggio con Simeri. La reazione dei Biancoazzurri arriva prima del tè dell’intervallo con la rete di Naddeo. Nel finale l’episodio che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match: grande occasione per Spuca che non riesce a trovare il bersaglio grosso. Nella ripresa l’Atletico San Gregorio passa prima in vantaggio con Gullo e poi chiude i conti con Serritella.

L’Ebolitana chiude al secondo posto la prima metà di campionato, ma lo fa tra le recriminazioni, non solo per il goal fallito, ma soprattutto per la richiesta di ben due calci di rigore non accordati dal direttore di gara, netti a dire dei sostenitori della compagine ospite.

Una Battipagliese stratosferica

La Battipagliese raccoglie la sesta vittoria consecutiva superando, nel gelo di Giffoni Sei Casali, la Temeraria San Mango con il punteggio di quattro ad uno.

Nel primo tempo inizia meglio la Battipagliese che dopo nove minuti trova la rete del vantaggio: cross basso di Discepolo per Santese che appostato sul secondo palo appoggia in rete. La reazione della Temeraria c’è: al 24’ su un’indecisione difensiva si intromette Califano che con un pallonetto trova la rete del pari beffando Viscido. Sul finale di tempo ancora Temeraria pericolosa con un calcio di punizione di Carmando deviato in corner da Viscido sui cui sviluppi arriva la conclusione di Guerra da buona posizione, alto.

Nella ripresa è Buonocore-show. Il giovane attaccante 2004 della Battipagliese, infatti, è autore della doppietta che deciderà la gara. Al 10’ cross di Mancino, colpo di testa di Santese con la palla che colpisce la traversa: Buonocore è il più lesto ad appoggiare in rete la ribattuta. Al 31’ contropiede perfetto con Serna che serve il neo entrato Gaeto che dà una gran palla a Buonocore che di sinistro supera Bettoni.

Nel finale c’è gloria anche per Olmos con Mancino, al terzo assist consecutivo, che scodella una gran palla in area e l’argentino che in tuffo cala il poker.