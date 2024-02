Focus Promozione: continua il testa a testa Ebolitana-San Gregorio

Continua la bagarre in testa alla classifica tra Ebolitana e Atletico San Gregorio. Un botta e risposta spettacolare quello che sta coinvolgendo il girone D di Promozione Campania.

In testa non cambia nulla

Giornata complessa per Ebolitana e San Gregorio che passano in trasferta, con una sola rete di scarto, rispettivamente sui complessi campi di Pontecagnano e Temeraria. Vittoria tennistica per la Battipagliese contro il Real Palomonte.

Ebolitana alla terza vittoria di fila

Un buon Pontecagnano mette in difficoltà l’Ebolitana. Nel primo tempo sono diverse le occasioni fallite dai padroni di casa. Nella ripresa l’Ebolitana entra con il piglio giusto e impone il proprio gioco, ostruendo tante occasioni. E’ il subentrante Naddeo a essere decisivo con uno trappo sull’ala, palla dentro per il solito Marrocco che di testa non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

Nel finale i biancoazzurri rischiano di fare harakiri, regalando una palla goal a un attaccante del Pontecagnano che si lancia da solo davanti a Tesoniero: è però reattivissimo il portierone di Monteforte Cilento ad anticiparlo facendo sua la sfera. E’ la terza vittoria di fila per l’Ebolitana.

Una Battipagliese spettacolare

Super Battipagliese! Le zebrette battono sei a zero il Real Palomonte in una gara senza storia dall’inizio alla fine. Sotto una pioggia battente, le zebrette impongono subito il loro gioco sbloccando il risultato con Olmos al 12′: punizione battuta a sorpresa da Santese per l’argentino che di piede appoggia in rete.

Al 29′ è ancora Santese in versione assist man per Paciello che appoggia in rete sul secondo palo il cross dell’esterno bianconero. Il tris lo serve Picaro che al 5′ del secondo tempo segna su assist di Paciello. Passano quattro minuti e Olmos realizza la sua personale doppietta: ennesimo cross di Santese, prima conclusione di Olmos respinta dal portiere e nuovo tap-in agevole dell’argentino. Al 14′ arriva il quinto centro con Santese che supera Zulli e insacca a porta vuota.

C’è gloria anche per Raiola che al 33′ sfrutta un errore della difesa ospite e segna la rete del definitivo sei a zero.

Classifica

Atletico San Gregorio 51

Ebolitana 51

Junior Stabia 48

Città di Campagna 46

Battipagliese 44

Agerola 37

Voctoria Marra 34

Sanseverinese 33

Temeraria San Mango 26

Atletico Pagani 24

Sporting Pontecagnano 21

Sant’Egidio 21

Centro Storico Salerno 17

Faiano 16

Real Palomonte 5

San Valentino 2

Risultati

Agerola-Victoria Marra rinviata

Battipagliese-Palomonte 6-0

Centro Storico-Sanseverinese 1-5

Temeraria-San Gregorio 2-3

San Valentino-Pagani 2-5

Sporting-Ebolitana 0-1

Atletico Faiano-Junior Stabia 1-3

Città di Campagna-Sant’Egidio 5-0