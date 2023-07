“Festambiente Paestumanità”, al via il festival di pace ed ecologia all’Oasi Dunale Legambiente Paestum

Si apre domani nella splendida cornice dell’Oasi Dunale di Legambiente a Paestum, la nona edizione della Festambiente Paestumanità, un festival dedicato alla pace, all’ecologia, all’arte e alla solidarietà. Dal 21 al 23 luglio, saranno tante le iniziative distribuite tra la suggestiva spiaggia e la rigogliosa pineta dell’Oasi Dunale. Il tema centrale di questa edizione della Festambiente sarà incentrato sulla guerra, la pace e le migrazioni, tematiche di grande interesse e attualità. Per affrontarle, venerdì sera si terrà un incontro con il giornalista Nico Piro, inviato del Tg3 e scrittore, autore del libro “Maledetti Pacifisti: come difendersi dal marketing della guerra”. Oltre a lui, parteciperanno anche Michele Buonomo della Legambiente Campania, Anselmo Botte del forum antirazzista di Salerno, e fra Pedro del Convento Francescano di Capaccio. Numerose testimonianze del mondo associativo contribuiranno a rendere l’evento ancora più significativo.

Le finalità

La Festambiente Paestumanità, come sempre, dedicherà ampio spazio anche ai più piccoli con attività creative e di narrazione curate da Gabriella Paolucci. Ci saranno anche esibizioni di impressioni naturali, a cura di esperti del settore, i suoni della natura e della preistoria, oltre all’accensione del fuoco con Walter Maioli e Carmine Di Biasi, e storie di marionette di mare a cura di Nigel Lembo.

Un’interessante novità di quest’anno sarà ArtEcologia, un’esperienza partecipativa che permetterà a chiunque di contribuire e aggiungere un pezzo alla creazione di opere e installazioni collettive sul fronte del mare, esprimendo così il proprio impegno per l’ambiente e l’ecologia.

Il programma

Per rendere ancora più coinvolgente la serata di venerdì, in collaborazione con DumDum Republic, si esibirà il DJ Teranga, originario del Burkina Faso, con una selezione musicale che spazierà tra sonorità black, etniche e spirituali. Sabato, invece, sarà la volta del concerto della Compagnia Daltrocanto, per regalare momenti di pura emozione attraverso la musica.

La domenica pomeriggio sarà dedicata alla scoperta dell’Oasi Dunale, con una presentazione a chiunque abbia voglia di conoscerne i segreti e le meraviglie naturalistiche.

La nona edizione della Festambiente Paestumanità si preannuncia come un’occasione imperdibile per riflettere sulla nostra relazione con la natura, la pace e la solidarietà, oltre che per godere di momenti di aggregazione e spensieratezza immersi nella bellezza dell’Oasi Dunale di Legambiente a Paestum.