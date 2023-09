Felitto, approvato il progetto di efficientamento energetico. Ecco li interventi in programma

La giunta di Felitto, guidata da sindaco Carmine Casella, ha approvato un progetto per l’efficientamento energetico co uno stabile sito in via Insorti Ungheresi. I lavori coinvolgeranno anche la messa in sicurezza della strada regionale 488. Oltre a ciò, verrà sistemata la situazione idrogeologica in località “Barbagiano”. Si tratta di un’approvazione esecutiva, dunque, il prossimo passaggio sarà l’affidamento dei lavori a una ditta appaltatrice.

Il progetto: qui i dettagli

I fondi sono quelli previsti dal bilancio dello Stato, destinati a progetti di manutenzione ed efficientamento energetico. La distribuzione concede ai comuni con meno di 5 mila abitanti, come Felitto, una spesa massima di 50 mila euro. Un altro vincolo risiede nella percentuale del finanziamento che deve essere destinata all’efficientamento energetico, il comune di Felitto dovrà utilizzare almeno la metà dei soldi per ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica. Per quanto riguarda l’intervento in località “Barbagiano” si è reso necessario a causa del pericolo derivato da frane e alluvioni.

La sostenibilità delle strutture pubbliche

Il miglioramento dell’efficienza energetica è un obiettivo dettato da direttive statali, che a loro volta risentono dell’influenza delle policy europee. I comuni del territorio stanno rispondendo a tali richieste cercando di proporre interventi che possano ridurre gli sprechi, sia per quanto concerne gli edifici sia per quanto riguarda l’illuminazione pubblica.