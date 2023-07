Trentinara: maggiori risparmi con l’illuminazione a Led

Trentinara programma lavori di efficientamento energetico. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Carione ha ricevuto risorse da parte della Regione Campania.

L’Ente cilentano ha approvato il progetto definitivo/esecutivo, relativo al completamento dei lavori di “efficientamento e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione nel Comune di Trentinara”, per un importo complessivo pari a € 614.834,8. Gli interventi in programma saranno oggetto di richiesta di finanziamento sulla misura POR CAMPANIA FERS 2014/2020 Asse prioritario 4 AZIONE 4.1.3 – “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione” – Progetto per l’efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione, il tutto come stabilito nella Delibera di Giunta Regionale 325 del 07/06/2023.

Il progetto di Trentinara

L’amministrazione Comunale intende procedere ad un rifacimento completo della rete di pubblica illuminazione dell’ intero territorio comunale, adeguando i punti luce esistenti. Nello specifico saranno dotati di una tecnologia led, che consenta una gestione semplificata del servizio, notevoli vantaggi economici e nel contempo realizzando l’adeguamento illumino-tecnico e il risparmio energetico.

Trentinara già in passato aveva operato interventi di efficientamento energetico sul territorio comunale; in particolar modo si era attenzionata di recente alla scuola dell’infanzia e alla casa comunale.

Molti i risparmi energetici

Numerosi sono i risparmi energetici; operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, come nel caso di Trentinara, ed installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi.

Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali e/o regionali. L’efficientamento energetico rappresenta per Trentinara, come per altri centri, una priorità, considerato anche il momento storico che stiamo vivendo.