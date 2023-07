Felitto: un gioiello cilentano tra natura, tradizioni e cultura, intervista al sindaco Carmine Casella | VIDEO

Felitto, borgo dell’entroterra cilentano, specie nei mesi estivi si affolla di turisti e visitatori che trovano refrigerio presso le suggestive Gole del Calore. Si tratta di un paese vivo e ricco di risorse naturali, un paese in cui si possono ammirare scorci panoramici unici e in cui si possono degustare piatti tipici preparati seguendo, passo per passo, le antiche ricette della tradizione e, proprio in questi giorni, il comune si sta preparando per organizzare l’evento di punta del territorio: la Sagra del Fusillo Felittese che giunge, quest’anno, alla sua quarantaseiesima edizione.

Felitto, dunque, intende offrire a residenti e ospiti un paese con più servizi e per farlo si è dotato, come confermato dal sindaco, Carmine Casella, anche di una progettazione ottimale, utile per non perdere le opportunità date dai finanziamenti previsti nel PNRR.

Il primo cittadino ha parlato di questo e di tanto altro ai microfoni di InfoCilento.