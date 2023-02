Ennesimo incidente a Salerno, auto si ribalta sul lungomare

Non accenna a placarsi l’allarme relativo alla sicurezza sulle strade del Capoluogoo. La notte scorsa un altro incidente si è registrato nella città di Salerno e soltanto per caso fortuito non si sono avute gravi conseguenze. I cittadini chiedono maggiori controlli e iniziative per garantire una maggiore sicurezza.

Incidente a Salerno, la dinamica

L’ultimo episodio è avvenuto nel corso della notte a Pastena. Erano circa le due. Stando alle prime ricostruzioni un’auto si è ribaltata finendo la sua corsa al centro della carreggiata, in via Lungomare Colombo.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo, forse ha impattato a margine della carreggiata, quindi l’auto si è ribaltata e messa di traverso. Come e perché è avvenuto il sinistro lo chiariranno le forze dell’ordine, prontamente intervenute sul posto assieme al personale del 118. L’automobilista, per fortuna, non ha riportato serie conseguenze.

I precedenti

Gli interrogativi sono tanti. Come è avvenuto questo incidente e soprattutto come frenare i tanti episodi che si stanno registrando a Salerno negli ultimi tempi. Le statistiche sono inclementi. In questi primi 40 giorni del 2023, infatti, si sono avuti due incidenti mortali, tutti in centro ed altri sinistri che hanno avuto per fortuna conseguenze limitate.

L’amministrazione comunale sta lavorando per garantire maggiore sicurezza in città.