Eccellenza, il punto dopo la 24^ giornata

Nella ventiquattresima giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, l’Agropoli cade ancora, buon punto per la Calpazio, il Sapri fermato dalle condizioni meteorologiche.

Agropoli ancora sconfitta

L’Agropoli esce sconfitta sul campo del Cervinara per 2-0, succede tutto nei primi 45’ quando una doppietta di De Lillo mette ko i delfini e li condanna alla quarta sconfitta in cinque partite.

Momento di crisi per l’Agropoli che ha affrontato il Cervinara con una formazione rimaneggiata a causa delle assenze di Raucci Romanelli e Sannia S., prestazione scialba da parte dei delfini che non si sono resi quasi mai pericolosi nella metà campo avversaria se non per un tiro di Rabbeni nato da un azione casuale, dopo un periodo culminato con tredici risultati utili consecutivi adesso l’Agropoli dovrà fare appello al suo orgoglio per tirarsi fuori da questa situazione complicata.

Pari Calpazio

La Calpazio impone il pari al Costa D’Amalfi, in una partita giocata tatticamente in maniera impeccabile da parte di mister Santosuosso, il Costa D’Amalfi ha dovuto ricorrere solo ad un goal allo scadere per trovare il pari.

Ottima prestazione della Calpazio che si era portata in vantaggio con il “solito” gran goal di Borsa che aveva illuso i capaccesi fino alla beffa nel finale che sicuramente non incide sulla bella prestazione messa in campo dal collettivo di Capaccio Capoluogo.

Un punto che muove leggermente la classifica della Calpazio, ma regala nuove consapevolezze.

Sapri fermato dal maltempo

Infine il Sapri deve arrendersi al meteo avverso nella sfida con il Sant’Antonio Abate, le forti raffiche di vento e le copiose piogge hanno fatto si che la sfida venisse rinviata a data da destinarsi.

Risultati

Costa D’Amalfi – Calpazio 1-1

Buccino – Sarnese 1-1

Pro Sangiorgese – Solofra 2-1

Salernum – Giffoni 0-1

Santa Maria La Carità – Apice 3-1

Faiano – Castel San Giorgio 2-1

Cervinara – Agropoli 2-0

Sapri – S. Antonio Abate rinv

Scafatese – Virtus Avellino 4-0

Classifica

Sarnese 57

San Giorgio 47

Scafatese 45

Costa D’Amalfi 43

Giffoni Sei Casali 41

Buccino 38

Santa Maria La Carità 35

Us Agropoli 35

Calpazio 33

Virtus Avellino 32

Sapri 25

Apice 25

Città di Solofra 24

Salernum 23

S. Antonio Abate 23

Audax Cervinara 22

Pro Sangiorgese 21

Faiano 11