Eccellenza girone B, colpaccio del Costa d’Amalfi contro la capolista

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La dodicesima giornata del campionato di Eccellenza girone B regala emozioni e scossoni nelle zone alte della graduatoria. Il quadro degli Eccellenza girone B risultati vede protagonista assoluta la provincia di Salerno, capace di fermare la prima della classe e di portare a casa vittorie pesanti sia in casa che in trasferta.

Le squadre salernitane

L’impresa di giornata porta la firma del Costa d’Amalfi, che sabato 14 novembre supera di misura la capolista Agerola per 1-0, infliggendole una battuta d’arresto nello scontro diretto d’alta quota. Sorride anche il Castel San Giorgio, che tra le mura amiche travolge per 3-0 il San Vito Positano con una prova autorevole. Successo esterno fondamentale per la Battipagliese, che espugna il campo dell’Alta Hirpinia Sport grazie a un prezioso 0-1. Nel derby salernitano del weekend, l’US Angri 1927 passa sul terreno del Salernum imponendosi per 0-1.

Segno X per le altre formazioni della provincia impegnate negli anticipi del sabato. Il Città di Campagna strappa un pirotecnico 2-2 sul campo del Città di Solofra, mentre la Sanseverinese frena sull’1-1 la vicecapolista Poggiomarino. Finisce invece a reti inviolate, sullo 0-0, la sfida interna del Città di Pontecagnano Faiano contro l’LMM Montemiletto.

Gli altri risultati della 12ª giornata

Nelle restanti gare del dodicesimo turno, lo Sporting Ponte 2019 sfrutta il fattore campo superando per 2-1 il GS Telese Terme. L’altro pareggio a reti bianche di giornata matura nella gara domenicale tra Heraclea Calcio e Apice Calcio 1964, conclusa sullo 0-0.

Cosa cambia in classifica

Nonostante il ko sul campo del Costa d’Amalfi, l’Agerola conserva il primo posto solitario con 28 punti, ma vede avvicinarsi le inseguitrici. Il Poggiomarino sale a quota 26 punti al secondo posto, mentre la coppia formata da Castel San Giorgio e Costa d’Amalfi aggancia il terzo gradino a 25 punti. Quinto lo Sporting Ponte 2019 a 22 punti, seguito dalla Sanseverinese a 21 e dalla Battipagliese che sale a 19. A centro classifica l’US Angri 1927 raggiunge l’Apice Calcio 1964 a quota 16, davanti all’Heraclea Calcio a 15 e al Città di Campagna a 13. In coda il Salernum resta fermo a 12 punti insieme al Città di Solofra, mentre il Città di Pontecagnano Faiano muove la classifica salendo a 8 punti, una lunghezza sopra la coppia di coda composta da GS Telese Terme e LMM Montemiletto a 7.