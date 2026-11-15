Campionati Regionali

Eccellenza girone B, colpaccio del Costa d’Amalfi contro la capolista

Scopri i risultati della 12ª giornata di Eccellenza girone B, le vittorie di Costa d'Amalfi e Battipagliese e la classifica aggiornata su InfoCilento.

Ernesto Rocco
Campo calcio
2 min di letturaCommenta

La dodicesima giornata del campionato di Eccellenza girone B regala emozioni e scossoni nelle zone alte della graduatoria. Il quadro degli Eccellenza girone B risultati vede protagonista assoluta la provincia di Salerno, capace di fermare la prima della classe e di portare a casa vittorie pesanti sia in casa che in trasferta.

Le squadre salernitane

L’impresa di giornata porta la firma del Costa d’Amalfi, che sabato 14 novembre supera di misura la capolista Agerola per 1-0, infliggendole una battuta d’arresto nello scontro diretto d’alta quota. Sorride anche il Castel San Giorgio, che tra le mura amiche travolge per 3-0 il San Vito Positano con una prova autorevole. Successo esterno fondamentale per la Battipagliese, che espugna il campo dell’Alta Hirpinia Sport grazie a un prezioso 0-1. Nel derby salernitano del weekend, l’US Angri 1927 passa sul terreno del Salernum imponendosi per 0-1.

Segno X per le altre formazioni della provincia impegnate negli anticipi del sabato. Il Città di Campagna strappa un pirotecnico 2-2 sul campo del Città di Solofra, mentre la Sanseverinese frena sull’1-1 la vicecapolista Poggiomarino. Finisce invece a reti inviolate, sullo 0-0, la sfida interna del Città di Pontecagnano Faiano contro l’LMM Montemiletto.

Gli altri risultati della 12ª giornata

Nelle restanti gare del dodicesimo turno, lo Sporting Ponte 2019 sfrutta il fattore campo superando per 2-1 il GS Telese Terme. L’altro pareggio a reti bianche di giornata matura nella gara domenicale tra Heraclea Calcio e Apice Calcio 1964, conclusa sullo 0-0.

Cosa cambia in classifica

Nonostante il ko sul campo del Costa d’Amalfi, l’Agerola conserva il primo posto solitario con 28 punti, ma vede avvicinarsi le inseguitrici. Il Poggiomarino sale a quota 26 punti al secondo posto, mentre la coppia formata da Castel San Giorgio e Costa d’Amalfi aggancia il terzo gradino a 25 punti. Quinto lo Sporting Ponte 2019 a 22 punti, seguito dalla Sanseverinese a 21 e dalla Battipagliese che sale a 19. A centro classifica l’US Angri 1927 raggiunge l’Apice Calcio 1964 a quota 16, davanti all’Heraclea Calcio a 15 e al Città di Campagna a 13. In coda il Salernum resta fermo a 12 punti insieme al Città di Solofra, mentre il Città di Pontecagnano Faiano muove la classifica salendo a 8 punti, una lunghezza sopra la coppia di coda composta da GS Telese Terme e LMM Montemiletto a 7.

⚽ Eccellenza girone B

Risultati 12ª giornata

  • sab 14/11Città di Pontecagnano Faiano0 - 0LMM Montemiletto
  • sab 14/11Città di Solofra2 - 2Città di Campagna
  • sab 14/11Costa d'Amalfi1 - 0Agerola
  • sab 14/11Sanseverinese1 - 1Poggiomarino
  • sab 14/11Sporting Ponte 20192 - 1GS Telese Terme
  • dom 15/11Heraclea Calcio0 - 0Apice Calcio 1964
  • dom 15/11Alta Hirpinia Sport0 - 1Battipagliese
  • dom 15/11Castel San Giorgio3 - 0San Vito Positano
  • dom 15/11Salernum0 - 1US Angri 1927
#SquadraPtGDR
1Agerola2812+13
2Poggiomarino2612+9
3Castel San Giorgio2512+16
4Costa d'Amalfi2512+9
5Sporting Ponte 20192212+7
6Sanseverinese2112+9
7Battipagliese1912+7
8Apice Calcio 19641612+2
9US Angri 19271612-3
10Heraclea Calcio15120
11Città di Campagna1312-5
12Città di Solofra1212-2
13Salernum1212-5
14San Vito Positano1012-6
15Alta Hirpinia Sport1012-14
16Città di Pontecagnano Faiano812-14
17GS Telese Terme712-6
18LMM Montemiletto712-17

Classifica completa e prossimo turno →

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