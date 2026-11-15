Campionati Regionali

L’Agropoli non va oltre lo 0-0 contro il Club Serre: al “Guariglia” termina a reti bianche

Esordio a reti bianche per la nuova gestione tecnica: al “Guariglia” i delfini spingono nel finale ma non riescono a sbloccare il match

Alessandro Pippa
L'Agropoli non va oltre lo 0-0 contro il Club Serre: al "Guariglia" termina a reti bianche
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Esordio senza gol per mister Pirozzi sulla panchina dell’Agropoli. Nella sfida casalinga contro il Club Serre, disputata allo stadio “Guariglia”, i delfini non riescono ad andare oltre uno 0-0 al termine di una gara combattuta, soprattutto nelle battute finali.

Primo tempo: poche emozioni e ritmi blandi

La prima frazione si apre con ritmi piuttosto blandi da parte di entrambe le squadre. Al 10’ è l’Agropoli a costruire la prima occasione importante: Fernandez pennella un cross in area per Pandolfi, che, tutto solo, non riesce a trovare lo specchio della porta con la sua deviazione. Al 15’ arriva la risposta degli ospiti con Vatiero, che tenta la conclusione dalla distanza, costringendo Zarra a rifugiarsi in calcio d’angolo.

I padroni di casa tornano a farsi vedere al 23’, sugli sviluppi di un calcio di punizione che genera una mischia in area, risolta da Cuccurullo con una provvidenziale smanacciata in corner. Dopo queste occasioni, il match non offre ulteriori sussulti e le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo: occasioni e brividi nel finale

Nella ripresa parte meglio il Club Serre, che al 5’ sfiora il vantaggio con Campione: la sua conclusione dalla distanza termina di poco sul fondo. L’Agropoli prova a reagire al 14’, quando Pandolfi mette in mezzo un cross tagliato sul quale Rabbeni arriva per un soffio, senza riuscire a trovare la deviazione vincente.

La partita si accende soprattutto nel finale, regalando le emozioni più intense dell’incontro. Nel giro di appena un minuto, entrambe le squadre vanno vicinissime al gol: prima è il Club Serre a rendersi pericoloso con Marocco, che calcia in scivolata trovando la straordinaria risposta di Zarra.

Sul ribaltamento di fronte, Canavese si presenta a tu per tu con Cuccurullo, ma il portiere ospite riesce a ipnotizzarlo e a salvare il risultato. È l’ultimo brivido di una gara che si chiude senza reti. Per l’Agropoli arriva dunque un pareggio all’esordio di mister Pirozzi, in una partita nella quale non sono mancate le occasioni, ma è mancato il guizzo decisivo per conquistare l’intera posta in palio.

⚽ Promozione girone D

Risultati 10ª giornata

  • sab 14/11Rocchese2 - 3Sant'Antonio Abate 1971
  • sab 14/11Victoria Marra0 - 2Pro Sangiorgese
  • sab 14/11Siano1 - 1Faiano 1965
  • sab 14/11Baronissi0 - 3Atletico Pagani
  • dom 15/11Agropoli0 - 0Club Serre Calcio
  • dom 15/11Bellizzi3 - 2Atletico Pisciotta
  • dom 15/11Centro Storico Salerno1 - 3Santa Maria Cilento
  • dom 15/11Atletico San Gregorio0 - 0Poseidon
#SquadraPtGDR
1Sant'Antonio Abate 19712810+21
2Atletico Pagani2210+7
3Faiano 19652110+1
4Agropoli1910+10
5Santa Maria Cilento1810+3
6Siano1710+6
7Rocchese16100
8Atletico San Gregorio1510+5
9Bellizzi1410+2
10Club Serre Calcio1210+3
11Baronissi1110+1
12Poseidon1010-3
13Pro Sangiorgese910-8
14Atletico Pisciotta610-6
15Centro Storico Salerno410-20
16Victoria Marra110-22

Classifica completa e prossimo turno →

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