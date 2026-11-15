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Agropoli – Serre, la telecronaca

Vedi la telecronaca integrale della partita tra Unione Sportiva Agropoli 1921 e Serre, campionato di Promozione girone D

Augusto Salerno
Agropoli - Serre, la telecronaca
1 min di letturaCommenta

Campionato di Promozione girone D, l’Agropoli in campo contro il Serre allenato dall’ex Ciro De Cesare.

Esordio in panchina nei delfini per mister Egidio Pirozzi che ha sostituito l’esonerato Luigi Squillante.

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