Agropoli – Serre, la telecronaca

Campionato di Promozione girone D, l’Agropoli in campo contro il Serre allenato dall’ex Ciro De Cesare.
Esordio in panchina nei delfini per mister Egidio Pirozzi che ha sostituito l’esonerato Luigi Squillante.
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