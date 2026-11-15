Campionati Regionali

Promozione girone D, tris del Santa Maria Cilento: pari per l’Agropoli

Tutti i risultati della 10ª giornata di Promozione girone D: vittoria esterna per il Santa Maria Cilento, pari per l'Agropoli e classifica aggiornata.

Ernesto Rocco
Campo calcio
2 min di letturaCommenta

La decima giornata di campionato conferma il grande equilibrio nella corsa ai vertici e nella lotta per la salvezza. Il bilancio dei Promozione girone D risultati mette in evidenza il colpo esterno del Santa Maria Cilento e diversi pareggi nei derby tra le formazioni del territorio.

Le squadre cilentane e della Piana del Sele

Sorride il Santa Maria Cilento, che nel pomeriggio di domenica conquista tre punti pesanti imponendosi per 1-3 sul campo del Centro Storico Salerno. Finisce invece senza reti, sullo 0-0, l’atteso confronto tra Agropoli e Club Serre Calcio. Stesso punteggio a reti inviolate anche nell’altro incrocio territoriale di giornata tra Atletico San Gregorio e Poseidon, che si dividono la posta in palio sullo 0-0.

Sfida ricca di gol tra Bellizzi e Atletico Pisciotta, con i padroni di casa che la spuntano per 3-2 al termine di un match combattuto. Pareggio esterno per il Faiano 1965, che nell’anticipo del sabato impatta 1-1 sul terreno del Siano.

Gli altri risultati della 10ª giornata

Nelle restanti gare del decimo turno, la capolista Sant’Antonio Abate 1971 passa per 2-3 sul campo della Rocchese al termine di una sfida spettacolare. Netta affermazione esterna anche per l’Atletico Pagani, che supera 0-3 il Baronissi. Completa il quadro il successo della Pro Sangiorgese, corsara per 0-2 in casa del fanalino di coda Victoria Marra.

Cosa cambia in classifica

In vetta alla classifica il Sant’Antonio Abate 1971 allunga portandosi a 28 punti, mantenendo sei lunghezze di vantaggio sull’Atletico Pagani secondo a quota 22. Sul terzo gradino del podio c’è il Faiano 1965 con 21 punti, seguito dall’Agropoli a 19 e dal Santa Maria Cilento che sale a 18 punti chiudendo la zona playoff. A centro classifica l’Atletico San Gregorio occupa l’ottava piazza a quota 15, davanti al Bellizzi a 14 e al Club Serre Calcio a 12. Nella metà bassa della graduatoria la Poseidon sale a 10 punti, seguita dalla Pro Sangiorgese a 9, dall’Atletico Pisciotta fermo a 6, dal Centro Storico Salerno a 4 e dal Victoria Marra a 1 punto.

⚽ Promozione girone D

Risultati 10ª giornata

  • sab 14/11Rocchese2 - 3Sant'Antonio Abate 1971
  • sab 14/11Victoria Marra0 - 2Pro Sangiorgese
  • sab 14/11Siano1 - 1Faiano 1965
  • sab 14/11Baronissi0 - 3Atletico Pagani
  • dom 15/11Agropoli0 - 0Club Serre Calcio
  • dom 15/11Bellizzi3 - 2Atletico Pisciotta
  • dom 15/11Centro Storico Salerno1 - 3Santa Maria Cilento
  • dom 15/11Atletico San Gregorio0 - 0Poseidon
#SquadraPtGDR
1Sant'Antonio Abate 19712810+21
2Atletico Pagani2210+7
3Faiano 19652110+1
4Agropoli1910+10
5Santa Maria Cilento1810+3
6Siano1710+6
7Rocchese16100
8Atletico San Gregorio1510+5
9Bellizzi1410+2
10Club Serre Calcio1210+3
11Baronissi1110+1
12Poseidon1010-3
13Pro Sangiorgese910-8
14Atletico Pisciotta610-6
15Centro Storico Salerno410-20
16Victoria Marra110-22

Classifica completa e prossimo turno →

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