Promozione girone D, tris del Santa Maria Cilento: pari per l’Agropoli

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La decima giornata di campionato conferma il grande equilibrio nella corsa ai vertici e nella lotta per la salvezza. Il bilancio dei Promozione girone D risultati mette in evidenza il colpo esterno del Santa Maria Cilento e diversi pareggi nei derby tra le formazioni del territorio.

Le squadre cilentane e della Piana del Sele

Sorride il Santa Maria Cilento, che nel pomeriggio di domenica conquista tre punti pesanti imponendosi per 1-3 sul campo del Centro Storico Salerno. Finisce invece senza reti, sullo 0-0, l’atteso confronto tra Agropoli e Club Serre Calcio. Stesso punteggio a reti inviolate anche nell’altro incrocio territoriale di giornata tra Atletico San Gregorio e Poseidon, che si dividono la posta in palio sullo 0-0.

Sfida ricca di gol tra Bellizzi e Atletico Pisciotta, con i padroni di casa che la spuntano per 3-2 al termine di un match combattuto. Pareggio esterno per il Faiano 1965, che nell’anticipo del sabato impatta 1-1 sul terreno del Siano.

Gli altri risultati della 10ª giornata

Nelle restanti gare del decimo turno, la capolista Sant’Antonio Abate 1971 passa per 2-3 sul campo della Rocchese al termine di una sfida spettacolare. Netta affermazione esterna anche per l’Atletico Pagani, che supera 0-3 il Baronissi. Completa il quadro il successo della Pro Sangiorgese, corsara per 0-2 in casa del fanalino di coda Victoria Marra.

Cosa cambia in classifica

In vetta alla classifica il Sant’Antonio Abate 1971 allunga portandosi a 28 punti, mantenendo sei lunghezze di vantaggio sull’Atletico Pagani secondo a quota 22. Sul terzo gradino del podio c’è il Faiano 1965 con 21 punti, seguito dall’Agropoli a 19 e dal Santa Maria Cilento che sale a 18 punti chiudendo la zona playoff. A centro classifica l’Atletico San Gregorio occupa l’ottava piazza a quota 15, davanti al Bellizzi a 14 e al Club Serre Calcio a 12. Nella metà bassa della graduatoria la Poseidon sale a 10 punti, seguita dalla Pro Sangiorgese a 9, dall’Atletico Pisciotta fermo a 6, dal Centro Storico Salerno a 4 e dal Victoria Marra a 1 punto.