Promozione girone D, tris del Santa Maria Cilento: pari per l’Agropoli

La decima giornata di campionato conferma il grande equilibrio nella corsa ai vertici e nella lotta per la salvezza. Il bilancio dei Promozione girone D risultati mette in evidenza il colpo esterno del Santa Maria Cilento e diversi pareggi nei derby tra le formazioni del territorio.
Le squadre cilentane e della Piana del Sele
Sorride il Santa Maria Cilento, che nel pomeriggio di domenica conquista tre punti pesanti imponendosi per 1-3 sul campo del Centro Storico Salerno. Finisce invece senza reti, sullo 0-0, l’atteso confronto tra Agropoli e Club Serre Calcio. Stesso punteggio a reti inviolate anche nell’altro incrocio territoriale di giornata tra Atletico San Gregorio e Poseidon, che si dividono la posta in palio sullo 0-0.
Sfida ricca di gol tra Bellizzi e Atletico Pisciotta, con i padroni di casa che la spuntano per 3-2 al termine di un match combattuto. Pareggio esterno per il Faiano 1965, che nell’anticipo del sabato impatta 1-1 sul terreno del Siano.
Gli altri risultati della 10ª giornata
Nelle restanti gare del decimo turno, la capolista Sant’Antonio Abate 1971 passa per 2-3 sul campo della Rocchese al termine di una sfida spettacolare. Netta affermazione esterna anche per l’Atletico Pagani, che supera 0-3 il Baronissi. Completa il quadro il successo della Pro Sangiorgese, corsara per 0-2 in casa del fanalino di coda Victoria Marra.
Cosa cambia in classifica
In vetta alla classifica il Sant’Antonio Abate 1971 allunga portandosi a 28 punti, mantenendo sei lunghezze di vantaggio sull’Atletico Pagani secondo a quota 22. Sul terzo gradino del podio c’è il Faiano 1965 con 21 punti, seguito dall’Agropoli a 19 e dal Santa Maria Cilento che sale a 18 punti chiudendo la zona playoff. A centro classifica l’Atletico San Gregorio occupa l’ottava piazza a quota 15, davanti al Bellizzi a 14 e al Club Serre Calcio a 12. Nella metà bassa della graduatoria la Poseidon sale a 10 punti, seguita dalla Pro Sangiorgese a 9, dall’Atletico Pisciotta fermo a 6, dal Centro Storico Salerno a 4 e dal Victoria Marra a 1 punto.
⚽ Promozione girone D
Risultati 10ª giornata
- sab 14/11Rocchese2 - 3Sant'Antonio Abate 1971
- sab 14/11Victoria Marra0 - 2Pro Sangiorgese
- sab 14/11Siano1 - 1Faiano 1965
- sab 14/11Baronissi0 - 3Atletico Pagani
- dom 15/11Agropoli0 - 0Club Serre Calcio
- dom 15/11Bellizzi3 - 2Atletico Pisciotta
- dom 15/11Centro Storico Salerno1 - 3Santa Maria Cilento
- dom 15/11Atletico San Gregorio0 - 0Poseidon
|#
|Squadra
|Pt
|G
|DR
|1
|Sant'Antonio Abate 1971
|28
|10
|+21
|2
|Atletico Pagani
|22
|10
|+7
|3
|Faiano 1965
|21
|10
|+1
|4
|Agropoli
|19
|10
|+10
|5
|Santa Maria Cilento
|18
|10
|+3
|6
|Siano
|17
|10
|+6
|7
|Rocchese
|16
|10
|0
|8
|Atletico San Gregorio
|15
|10
|+5
|9
|Bellizzi
|14
|10
|+2
|10
|Club Serre Calcio
|12
|10
|+3
|11
|Baronissi
|11
|10
|+1
|12
|Poseidon
|10
|10
|-3
|13
|Pro Sangiorgese
|9
|10
|-8
|14
|Atletico Pisciotta
|6
|10
|-6
|15
|Centro Storico Salerno
|4
|10
|-20
|16
|Victoria Marra
|1
|10
|-22
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