Eccellenza Femminile: goleada delle Dolphins Cilento. Vittorie anche per Giugliano Women e Grumese

Con un roboante 23 a 0 le Dolphins Cilento superano l’Agorà Academy. Prestazione maiuscola delle ragazze di mister Emiliano Tarabusi che raggiungono quota 39 punti. Mattatrice di giornata capitan Michela Romeo con sei reti, poker per Aroa Valente e Eleonora Lapperier, due triplette per Alvarez e Magnago, mentre gli altri gol sono di Dehima, Torano e Boccanfuso.

Vittoria anche per il Giugliano Women

Continua a vincere anche il Giugliano Women che rifila dieci reti al LMM Montemiletto. Altro pokerissimo per bomber Lanzetta, che allunga in classifica marcatori. Cinque reti anche per l’altra pretendente al titolo, ovvero la Grumese sul campo del Mugnano Women.

Il Sant’Antonio Abate di mister Mariano Turco supera, nonostante lo svantaggio iniziale, per quattro a uno il Sant’Anastasia tra le mura amiche.Torna al successo il Caserta Femminile contro il Futura Ischia per cinque a due.

Chiude la giornata la vittoria del Pegaso contro la FC Nocerina Women per tre a uno.Turno di riposo invece per Academy Abatese e Virtus Volla.

Risultati

Sant’Antonio Abate – Sant’Anastasia 4-1

Agorà Academy – Dolphins Cilento 0-23

Giugliano Women – LMM Montemiletto 10-0

Caserta Femminile – Futura Ischia 5-2

Mugnano Women – Grumese Calcio 0-5

ASAD Pegaso – FC Nocerina Women 3-1

Classifica

Dolphins Cilento 39

Giugliano Women 39

Academy Abatese 36

Grumese Calcio 36

Asad Pegaso 33

Sant’Antonio Abate 25

Caserta Femminile 22

Sant’Anastasia 2

FC Nocerina Women 17

Agorà Academy 16

LMM Montemiletto 9

Futura Ischia 7

Virtus Volla 3

Mugnano Women 0