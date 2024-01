Eccellenza Femminile: altra vittoria per le Dolphins Cilento, al Giugliano Women il big match con la Grumese

Non sbaglia l’appuntamento casalingo la Dolphins Cilento.

Nella prima giornata del girone di ritorno la squadra di mister Tarabusi rifila cinque reti al malcapitato Pegaso, grazie alla doppietta di Dehima e le marcature di Magnago, capitan Romeo e Grecu. Sono 36 ora i punti in classifica, al pari di Academy Abatese e Giugliano Women.

Proprio quest’ultima si aggiudica il big match di giornata superando in trasferta la Grumese Calcio per due reti a uno.

Al campo sportivo “Stornaiuolo” di Arzano ancora a segno Lanzetta e Miroballo.

Successo facile anche per l’Academy Abatese, che infligge un sonoro otto a zero a domicilio alla Virtus Volla.

In gol Piscopo con una tripletta, Musolino con una doppietta, Battimelli, Adinolfi e Sicignano.

Torna al successo in casa anche la FC Nocerina Women che supera per due reti a uno la formazione del Caserta Femminile.

Blitz esterno anche per il Sant’Antonio Abate sul campo della LMM Montemiletto.

Nell’ultimo incontro di giornata l’Agorà strappa il pari sul campo del Sant’Anastasia.

Risultati

Virtus Volla – Academy Abatese 0-8

Dolphins Cilento – ASAD Pegaso 5-0

FC Nocerina Women – Caserta Femminile 2-1

Grumese Calcio – Giugliano Women 1-2

LMM Montemiletto – Sant’Antonio Abate 0-2

Sant’Anastasia – Agorà Academy 1-1

Classifica

Dolphins Cilento 36

Academy Abatese 36

Giugliano Women 36

Grumese Calcio 33

Asad Pegaso 30

Sant’Antonio Abate 22

Sant’Anastasia 21

Caserta Femminile 19

FC Nocerina Women 17

Agorà Academy 16

LMM Montemiletto 9

Futura Ischia 7

Virtus Volla 3

Mugnano Women 0