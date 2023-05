Eboli: Torna la tradizionale Fiera di Maggio. Appuntamento con la tradizione

Una fiera di settore che accomuna generazioni di ebolitani e che, nonostante i tempi che cambiano, è molto attesa. Non solo dagli addetti al settore ma anche da parte di tanti visitatori che ogni anno si riversano nell’area dedicata.

Nonostante le inevitabili trasformazioni del tempo e del mercato, questo appuntamento annuale continua a destare grande interesse.

La “Fiera di Maggio”: i dettagli

La “Fiera di Maggio” è principalmente dedicata agli animali, ai cavalli in particolare, e richiama allevatori di settore, venditori, appassionati, curiosi.

Con ordinanza n. 109, il Sindaco ha autorizzato lo svolgimento della tradizionale occasione di promozione del commercio in ambito locale.

La Fiera si svolgerà oggi, giovedì 4 maggio, in area predefinita presso il Palasele di via dell’Atletica, con le attività di vendita consentite fino alle ore 14.00.

Le dichiarazioni

“Cambiano i tempi ma certe tradizioni restano a sottolineare i legami importanti con la propria storia e le proprie tradizioni”, ha detto un anziano ebolitano ricordando i tempi che furono.

La fiera di settore, infatti, è un evento che ha radici profonde nella comunità ebolitana, tanto da rappresentare un momento di aggregazione che unisce diverse generazioni.

Rappresenta un’occasione unica per scoprire le ultime novità e tendenze, incontrare nuovi fornitori e clienti, ma anche per riscoprire la tradizione e l’artigianalità del territorio. Un’esperienza che, anno dopo anno, si conferma sempre più preziosa per tutti coloro che vi partecipano.