Eboli: Potenziati i controlli in centro e in periferia. Automobilisti multati e veicoli sequestrati

Impegnati in posti di blocco e di controllo i vigili urbani del Comando ebolitano che in queste ore sono impiegati sul territorio comunale ebolitano, in centro e nelle zone periferiche. Posti di controllo lungo il viale Amendola da parte degli uomini della Polizia Municipale di Eboli coordinati dal capitano Mario Dura.

I provvedimenti

Durante i controlli sono stati sequestrati tre veicoli perché privi di copertura assicurativa ed elevati verbali da 866 euro.

Quattro i veicoli sanzionati perché senza revisione e 10 veicoli perché i conducenti non indossavano la cintura di sicurezza o guidavano utilizzando il telefono cellulare.

Le attività dei caschi bianchi

I controlli proseguiranno anche nelle prossime ore e interesseranno anche altre zone della Città.