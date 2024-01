Eboli, nel giorno dell’Epifania piccoli calciatori in campo per sostenere le cure oncologiche

Un momento di condivisione e solidarietà

Per un momento di gioia e divertimento collegato ad un grande gesto di solidarietà. Con il prezioso contributo delle famiglie, infatti, sarà possibile partecipare all’iniziativa benefica, sostenere la medicina e promuovere la sedazione digitale attraverso la realtà virtuale. L’arrivo della Befana, tanti premi per tutti gli atleti, cioccolate e calze per i bambini e doni di solidarietà da devolvere attraverso l’associazione onlus Locanda Almayer di Rita Romano al Reparto di Onco Ematologia di Pagani, diretto dal dirigente dott. Catello Califano.

Il commento

«Fermamente convinti che lo sport sia volano per pratiche nobili quali il supporto e il sostegno alla ricerca scientifica», ha detto il Presidente di Nagc Feldi, Emilio Masala