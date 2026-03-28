Eboli, Maxistore Decò del gruppo Infante: ecco il nuovo volantino “Buona Pasqua”

Dal 27 marzo al 6 aprile tornano le grandi occasioni di risparmio al Maxi Store Decò del gruppo Infante di Eboli, con il nuovo volantino “Buona Pasqua”, ricco di offerte pensate per soddisfare ogni esigenza dei clienti in vista delle festività.

Le parole del direttore, Ennio Ginetti

Un’iniziativa che unisce qualità, convenienza e una grande varietà di prodotti, come ha spiegato il direttore del punto vendita, Ennio Ginetti. «Il nuovo volantino – ha sottolineato Ginetti – propone numerose promozioni che spaziano in diversi reparti del nostro store, permettendo ai clienti di trovare qualità e risparmio in un’unica spesa». Tra le offerte più interessanti spiccano le maxi promozioni dedicate alla carne, con tagli selezionati, agnello, pollo, salsicce, e proposte pensate per garantire qualità e convenienza sulle tavole delle famiglie, soprattutto in vista del pranzo pasquale e della grigliata di pasquetta. Allo stesso tempo non mancano occasioni anche nel reparto pescheria, con diverse proposte di pesce fresco a prezzi competitivi.

Il nuovo volantino “Buona Pasqua”

Con l’avvicinarsi delle festività, il volantino “Buona Pasqua” dedica inoltre uno spazio speciale alle uova di Pasqua, con tante marche e formati tra cui scegliere, ideali sia per i più piccoli che per chi vuole regalare un dolce pensiero. Tra i punti di forza della promozione spicca anche il reparto enogastronomia, dove i clienti potranno scegliere tra una selezione di prodotti di alta qualità, ideali per portare in tavola sapori autentici e specialità del territorio.

Non mancano poi offerte dedicate ai profumi e alla cura della persona, con tante proposte pensate per chi desidera concedersi un momento di benessere o fare un regalo. Grande attenzione anche al bistrot del Maxi Store, sempre più punto di riferimento per chi vuole gustare piatti pronti e preparazioni fresche in un ambiente accogliente, ma anche per svolgere una piacevole colazione.

Convenienza e qualità

Accanto al bistrot, il reparto pasticceria continua a distinguersi per le sue produzioni artigianali, con dolci e specialità perfette per ogni occasione. Infine, spazio anche all’ortofrutta, dove la qualità e la freschezza dei prodotti restano una priorità. «Il nostro obiettivo – ha aggiunto il direttore – è offrire ogni giorno prodotti freschi e selezionati, garantendo convenienza senza rinunciare alla qualità».

Il nuovo volantino “Buona Pasqua” rappresenta dunque un’opportunità importante per i clienti del Maxi Store Decò del gruppo Infante di Deboli, che fino al 6 aprile potranno approfittare di numerose offerte in tutti i reparti del punto vendita, facendo la spesa con convenienza e preparando al meglio la tavola delle feste.