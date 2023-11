Eboli, maltempo: incidenti stradali e atti vandalici

Lungo la strada Sp30 ma anche in pieno centro cittadino la notte appena trascorsa ha visto registrare diversi episodi al vaglio degli inquirenti.

La situazione

Sull’asse viario che collega Eboli centro con il mare, verso località Santa Cecilia, all’altezza di un affollato locale per cause ancora al vaglio degli inquirenti e probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia battente che la notte scorsa ha messo in ginocchio anche la Piana del Sele, un’auto di grossa cilindrata ha finito la sua corsa tra il muretto di cinta di una proprietà privata e il cancello di recinzione di un immobile.

I soccorsi

Immediati i soccorsi, per il malcapitato alla guida del veicolo pare nessun danno importante.

La situazione sul territorio

Su viale Amendola, invece, è stato divelto il segnale di indicazione stradale del Museo Archeologico e un pilastro di cemento armato utilizzato come arredo urbano all’angolo tra via Umberto Nobile.

C’è chi parla di atto vandalico e chi dice si sia trattato di un sinistro registratosi a causa dell’alta velocità. Potrebbero essere le telecamere comunali a stabilire l’esatta dinamica dei fatti.

Intanto continua a piovere sulla Piana del Sele. E anche le squadre della Protezione Civile sono in servizio con i volontari del nucleo.