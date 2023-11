Eboli: infiltrazioni d’acqua nella casa popolare. Protesta una donna che vive con una persona con disabilità

Piove nel suo appartamento e l’acqua che attraversa le pareti sta creando problemi importanti anche all’impianto elettrico. L’allarme è lanciato direttamente dall’inquilina di un alloggio popolare ubicato in pieno centro cittadino, in corso Garibaldi ad Eboli, a pochi passi da Palazzo di Città, e la situazione di disagio si è aggravata proprio in queste ore. Con le piogge abbondanti che stanno mettendo in ginocchio la Piana del Sele, nemmeno la Città di Eboli è risparmiata.

La segnalazione

“Io ho una persona diversamente abile in casa: nessuno mi ascolta e mi aiuta. Dai fili della corrente esce acqua” è il grido d’allarme di Cosimina B. Una condizione che è divenuta insostenibile e per la quale bisogna trovare una soluzione. “I lavori strutturali all’immobile dovrebbero essere necessari ed importanti ma intanto il tempo passa e soluzioni concrete non se ne ravvisano”.

I precedenti

Una situazione incresciosa che a Eboli non è nuova. Gli alloggi popolari del rione Pescara ma anche quelli del rione Paterno e del quartiere Borgo molto spesso, a causa delle abbondanti piogge, hanno subito danni e infiltrazioni di acqua piovana dai tetti o allagamenti consistenti nei sottoscala.

In molti casi la situazione appare migliorata da qualche tempo, da quando cioè si registra l’intervento tempestivo del Settore manutenzione del Comune di Eboli che sta recependo le istanze e garantendo verifiche e manutenzione.