Eboli, incidente in località Casarsa: due le auto coinvolte

Incidente questo pomeriggio in località Casarsa, via Piante di Cesareo, a Eboli. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente e in seguito al violento impatto una Nissan Juke di colore bianco ha finito al sua corsa nell’impianto pubblicitario posto a margine della strada. L’altra, invece, si è fermata al lato opposto della strada.

I soccorsi

Violento lo scontro ma per fortuna nessun ferito grave. I primi soccorsi ai malcapitati automobilisti sono stati prestati da gente che transitava in zona.

Traffico immediatamente in tilt e poi l’intervento delle forze dell’ordine che hanno espletato le formalità di rito per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.