Eboli: Il circolo ebolitano di Legambiente Silaris organizza “Festa dell’albero e Puliamo il Mondo”

La Festa dell’Albero e Puliamo il Mondo sono due capisaldi delle campagne nazionali che Legambiente organizza da anni in giro per la penisola. Quest’anno Legambiente Silaris, in una preziosa sinergia con il Comitato di quartiere Paterno, il gruppo Scout C.N.G.E.I., Le Catenelle – Opere relazionali condivise, la Cooperativa Sociale Spes Unica, il Presidio di Libera a Eboli “Aniello Giordano”, Dunyaa – Associazione di promozione al dialogo, all’accoglienza, alla fratellanza, il Forum dei giovani della Città di Eboli, il patrocinio del Comune di Eboli che ha aderito a PuliAmo il Mondo con l’acquisto del kit per la pulizia di un’area della città ed il supporto di Menamò – Radio, web e tv, ha unito le due manifestazioni per dare vita ad una grande giornata di partecipazione.

Appuntamento domenica 26 novembre

“Domenica 26 novembre, alle ore 10.00, saremo in Piazza Anna Branca, nel quartiere Paterno, non solo per fare azioni di pulizia e piantumazione di alberi, ma per ridare luce ad un luogo troppo spesso dimenticato“, dichiara Caterina Manzione, Presidente del Circolo Legambiente Silaris di Eboli.

Il 26 novembre sarà una giornata ricca di attività che andranno dalle installazioni artistiche alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi del verde pubblico e del decoro urbano.

“La piazza che abbiamo scelto per realizzare la Festa dell’albero e Puliamo il Mondo ha un significato importante: si trova in uno dei quartieri più popolosi della nostra città ed è dai quartieri che devono partire le nostre attività associative per essere strumento di rivoluzione gentile e dare una mano a chi i quartieri li vive a dar voce alle istanze dei residenti”, dice Antonella Dell’Orto, attivista storica di Legambiente.

“Abbiamo diverse iniziative da proporre e l’intenzione del Circolo Legambiente Silaris è quella di riprendere un percorso tra i tanti quartieri che compongono la nostra città ed insieme a loro realizzare azioni grandi e piccole per rendere Eboli un po’ più vivibile“, aggiunge Stefania De Rosa, direttrice del Circolo Legambiente Silaris.

La piazza scelta è intitolata ad una donna

La piazza individuata per questa campagna di sensibilizzazione di Legambiente è intitolata ad Anna Branca, un’ebolitana illustre, consigliera comunale negli anni ’50 con il Sindaco Cassese, sempre pronta a dar voce alle fasce più deboli della popolazione.

“Una donna da cui, anche a distanza di tanti anni, dobbiamo prendere esempio per lo spirito battagliero“, dicono i volontari del circolo ebolitano.