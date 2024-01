Eboli, cumuli di rifiuti abbandonati: sequestrata area di circa 900 metri quadri

Sequestrata area privata di circa 900 metri quadri adibita a discarica di materiali di risulta. L’operazione è dei vigili urbani di Eboli.

L’attività

La segnalazione è stata avviata qualche giorno fa in seguito ad un intervento da parte dei caschi rossi, per lo spegnimento di un principio di incendio.

Poi è scattata immediatamente l’indagine da parte dei caschi bianchi del capitano Mario Dura ed infine è arrivato il sequestro dell’area, questa mattina.

È accaduto in località Epitaffio dove gli uomini in divisa del comando di via Pagano hanno posto sotto sequestro un’area di circa 900 metri quadrati stracolma di rifiuti di ogni genere, speciali e pericolosi, tra cui toner di stampanti, pneumatici usurati, materiale di risulta di ogni tipo, genere e dimensione, compreso quello della lavorazione edile.

L’area era situata all’interno di una villetta in aperta campagna, in zona Epitaffio a Eboli, e i proprietari sono stati denunciati per alimentazione di discarica abusiva.

I rifiuti presumibilmente provenivano dall’attività di “svuota cantine” di qualche membro di famiglia e pare che i proprietari dell’immobile li raccogliessero anche per conto di privati che non riuscivano a smaltirli.

La segnalazione dopo un incendio

L’operazione è scattata dopo un intervento di spegnimento di un incendio pochi giorni fa da parte dei Vigili del Fuoco sempre all’interno della stessa area.

In quell’occasione i caschi rossi fecero intervenire la polizia municipale che ha dato inizio alle indagini che hanno portato al sequestro di stamattina.

Nelle prossime ore si procederà alle pratiche di smaltimento e bonifica dell’area. Le indagini proseguono.