Eboli capitale dell’Arte: al ManES e al Moa, prorogate la mostra Lenzuola d’Arte – Xmas Edition II

Trionfa l’arte e i due musei ebolitani continuano ad ospitare le collettive artistiche ideate e promosse da due sodalizi associativi locali Lenzuola D’Arte e SitiArte. Presso le sale del ManES il Museo Archeologico di Eboli e della Valle del Sele, nel complesso monumentale di San Francesco, sarà possibile visitare l’allestimento Lenzuola d’Arte – Xmas Edition II – “Segni del Tempo” fino al prossimo 21 gennaio.

Per carpire e vedere i particolari segni lasciati dal tempo, dalla pioggia, dal sole durante l’esposizione all’aperto, tra vicoli e piazze si può ancora toccarle le lenzuola, guardarle da vicino, ammirarle. L’allestimento e l’installazione “Arte nel vento” a cura di Enrico Visconti e Gerardo Bisogni sono ad ingresso sempre gratuito negli orari di apertura del museo (il sabato e la domenica, dalle 9.00 alle 13.30, con ultimo ingresso alle 13.00).

Al Moa – Museum of Operation Avalanche nel complesso monumentale di Sant’Antonio, invece, la mostra di arti visive curata dalla maestra Maria Astone e dagli allievi di SitiArte- associazione artistico culturale e dell’artigianato, in occasione dei vent’anni dalla nascita del sodalizio associativo, è prorogata fino al prossimo 20 gennaio. Sessanta opere in esposizione e ingresso sempre gratuito.

La Città di Eboli grazie ad entrambi gli allestimenti artistici è stata già meta di numerosi visitatori giunti dalla Provincia di Salerno e da varie zone d’Italia, turisti che hanno approfittato del periodo festivo per ammirare i due musei cittadini. Una occasione importante per la Città che si conferma culla di arte e di cultura.