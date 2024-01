Eboli: Aggressione in via dell’Atletica. È accaduto questa sera.

I fatti riferiscono di una presunta aggressione, avvenuta questa sera, ai danni di una donna e per mano di ignoto, nei pressi dell’area degli impianti sportivi tra via dell’Atletica e via delle Olimpiadi. La notizia ha scosso le famiglie dei giovani atleti di una accorsata realtà sportiva del territorio.

I fatti

Un uomo avrebbe aggredito una signora, parente di un giovane sportivo. Le urla e la scena di panico hanno attirato l’attenzione di quanti genitori si trovavano in zona, quasi al termine degli allenamenti.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme. Sul posto i caschi bianchi del comando ebolitano.

Indagini in corso

Gli uomini del capitano Mario Dura avrebbero raccolto la testimonianza della signora e di alcuni presenti. Si indaga sull’accaduto.

Stando a quanto riferisce chi frequenta questa zona, pare che da tempo sarebbero spenti i lampioni della pubblica illuminazione. Il fatto sarebbe anche stato più volte segnalato agli organi preposti.

Indagano le forze dell’ordine.