E’ iniziata la Rinascita di Elea: il Ministro della Cultura Sangiuliano promette il museo: “Si farà”

E’ arrivato puntuale all’inaugurazione della Mostra Elea La Rinascita, fortemente voluta dalla Direttrice del Parco Archeologico di Paestum- Velia, Taziana D’ Angelo. Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, nel suo breve intervento sull’Acropoli di Velia, presso l’anfiteatro greco, ha usato parole chiare e nette: il museo di Elea – Velia si farà, già in autunno arriveranno le prime risposte.

Il Museo e la rinascita

Molto entusiasta della giornata la Direttrice del Parco Archeologico di Paestum – Velia Tiziana D’Angelo, soprattutto perché la mostra, appena inaugurata e che terminerà nell’aprile del 2024, punta non solo a svelare in modo più sistematico le aree di particolare pregio ed interesse del sito Unesco, ma anche a garantire una maggiore visibilità e promozione dell’antica Elea: fondamentale per questo, il contributo del Giffoni Film Festival, che sta curando la realizzazione di un corto ad essa dedicato.

Al centro delle iniziative di rilancio, l’attenzione per le disabilità motorie: la direzione del Parco ha donato, al sito di Elea – Velia, due carrozzine elettriche a tre ruote, in grado consentire la fruizione dell’area alle persone non autosufficienti nella deambulazione. L’offerta culturale della Città di Parmenide sarebbe completa con la realizzazione del museo, ma dalle parole rincuoranti del Ministro Sangiuliano si evince sia cosa fatta.

De Luca assente, Sangiuliano risponde

Molti gli esponenti politici ed amministratori convenuti: il senatore e presidente della VII commissione alla Cultura Antonio Iannone, il senatore Francesco Castiello, il Presidente della Provincia e sindaco di Capaccio- Paestum Franco Alfieri, i suoi omologhi Stefano Pisani, Ferdinando Palazzo, Pietro D’Angiolillo, Maria Teresa Scarpa, rispettivamente primi cittadini di Pollica, San Giovanni a Piro, Ascea e Gioi Cilento, il presidente dell’Ente Parco Giuseppe Coccorullo, il Prefetto di Salerno, Sua Eccellenza Francesco Russo e varie personalità militari e civili. Vincenzo de Luca, presidente della Regione, invece, seppure presente fra la rosa delle personalità attese, ha tenuto a puntualizzare, dietro sua nota stampa, di non essere stato informato dell’iniziativa.

In verità, da diversi giorni e a più riprese, il governatore aveva più volte attaccato il ministro, ironizzando anche sulla sua eccessiva presenza in territorio campano. La risposta del Ministro Sangiuliano non si è fatta attendere: se in un primo momento ha glissato sulla domanda postagli, durante il suo intervento il messaggio è arrivato chiaro: “Sono felice di essere qui perché ho sempre praticato il culto della storia. A chi mi accusa di essere troppo presente, dico che ne sono felice perché sono orgogliosamente campano”.