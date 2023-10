Due Iniziative di Seconda Accoglienza SAI: Un Ponte Tra Generazioni e Culture a Ogliastro Cilento

Il Comune di Ogliastro Cilento sta abbracciando la diversità e promuovendo il dialogo intergenerazionale attraverso due significative iniziative, entrambe sviluppate nell’ambito dei progetti di seconda accoglienza SAI.

Le iniziative ad Ogliastro Cilento

Uno degli sforzi chiave è il corso di chitarra gratuito rivolto agli adolescenti di Ogliastro Cilento e ai giovani immigrati accolti dal progetto. Questa iniziativa non solo offre un’opportunità di apprendimento musicale, ma si propone anche come catalizzatore per la creazione di legami significativi tra le nuove generazioni autoctone e i nuovi cittadini che hanno scelto di stabilirsi nel territorio comunale.

Halloween a Ogliastro Cilento: La 4^ Edizione di “Dolcetto o Scherzetto”

In coincidenza con la festa di Halloween, il Comune di Ogliastro Cilento ha promosso anche la quarta edizione della festa del “Dolcetto o Scherzetto”. Questo evento, dedicato a tutte le bambine e i bambini, mira a sfidare le paure attraverso una celebrazione spensierata e divertente.

La festa si svolgerà negli spazi polifunzionali interni e all’aperto del Centro Ogliastro Accoglie, un luogo che da sempre è stato concepito e attuato come un “luogo ponte”. Qui, la comunità è invitata a riconoscersi nella ricchezza delle diversità, creando un ambiente inclusivo che favorisce la comprensione reciproca e la costruzione di relazioni solide.

In entrambe le iniziative, il Comune di Ogliastro Cilento si impegna a coltivare un senso di appartenenza e a promuovere la coesione sociale, dimostrando che l’accoglienza e la valorizzazione delle differenze sono fondamentali per la crescita e il benessere della comunità locale.