Ogliastro dice sì all’accoglienza dei profughi afgani

Anche il Comune di Ogliastro Cilento, guidato dal sindaco Michele Apolito, si è detto pronto ad accogliere i profughi provenienti dall’Afghanistan.

La scelta di Ogliastro in favore dei profughi afgani

Il Comune Cilentano è già titolate di due progetti SAI, che mirano all’accoglienza e all’integrazione ed oggi, si intende reperire posti disponibili per ospitare i profughi afgani che sono stati portati in Italia in seguito al progressivo ritiro delle truppe italiane dal’Afghanistan; ampliando i posti dei progetti vi sarebbe la possibilità di offrire tale ospitalità.

L’Ente ha così manifestato al Servizio Centrale la disponibilità del Comune di Ogliastro Cilento ad ampliare i posti dei due progetti SAI e/o a gemellarsi con altri Comuni limitrofi non aderenti alla rete SAI per favorire l’ attivazione di nuovi posti sul territorio destinati all’accoglienza di famiglie afgane in arrivo inItalia.