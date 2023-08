Dramma a Sapri: si tuffa in mare e muore annegato

Dramma questa mattina sul litorale di Sapri. Un uomo è deceduto dopo essersi tuffato nel mare in tempesta. È accaduto sul Lungomare, nello specchio acqueo antistante alla statua della Spigolatrice.

La vittima è una persona del posto, A.S., di professione barbiere, molto conosciuto nella città della Spigolatrice.

Un poliziotto fuori servizio lo ha recuperato tra le onde.

Vedendolo in difficoltà ha tentato di trarlo in salvo, ha recuperato non senza il difficoltà il corpo riportandolo sulla spiaggia.

I soccorsi

Una volta a riva sono stati allertati i sanitari del 118 che hanno tentato un massaggio cardiaco senza però riuscire a salvargli la vita. Choc tra i bagnanti presenti sul litorale.

Da comprendere se l’uomo sia deceduto per annegamento o a causa di un improvviso malore. Presenti anche gli uomini della Guardia Costiera di Palinuro, diretti dal tenente di vascello Amalia Mugavero, gli uomini della polizia municipale di Sapri e i carabinieri della locale compagnia.