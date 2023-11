Donna trovata morta a Torre di Mare: disposta autopsia

Proseguono le indagini sulla morte di una donna di circa 60 anni ritrovata nella tarda mattinata di ieri in località di Torre di Mare. La vittima è stata trovata in uno dei mini appartamenti della struttura gestita da una famiglia locale. A rintracciarla una delle proprietarie attirata dall’odore nauseabondo proveniente da uno degli alloggi. Il cadavere era nella camera da letto, già in stato di decomposizione.

L’intervento delle forze dell’ordine

Dopo la segnalazione, sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo della Compagnia di Agropoli. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno è stato informato e ha disposto l’esame esterno sulla salma, affidato al medico legale. Il supporto dei carabinieri del Ris di Salerno è stato richiesto per indagini approfondite.

Indagini in corso

Gli inquirenti hanno ascoltato le testimonianze dei titolari della struttura e compiuto rilievi negli ambienti. Alcuni oggetti ritrovati all’interno dell’abitazione sono stati repertati per eventuali indizi utili.

In cucina sono stati scoperti avanzi di un pasto consumato da due persone, il cui periodo di consumo è ancora incerto, ma probabile risalga a tempo fa. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia, in attesa dell’esame autoptico. Non ci sarebbero segni di morte violenta.

Da comprendere perché nessuno ha reclamato l’assenza della donna, considerando il tempo trascorso.